Wetter in Muro: 7-Tage-Prognose – Regen und Sonnenschein (2.6.2024)

Wetter in Muro: Von Regenschauern zu klarem Himmel in einer Woche

Das Wetter in Muro auf Mallorca zeigt sich in der ersten Woche des Juni 2024 als Mix aus Regenschauern und sonnigen Abschnitten. In den kommenden Tagen können Einwohner und Urlauber eine wechselhafte Wetterlage erwarten, die ein abwechslungsreiches Programm für Outdoor-Aktivitäten toben lässt.

Wettervorhersage Muro: Regen und leichte Winde

Der Beginn der Woche verspricht mit moderatem Regen am 2. Juni 2024 einen feuchten Start, wobei die Temperaturen bei moderaten 18°C liegen und der Wind recht sanft mit 4 km/h weht. Doch schon am nächsten Tag, dem 3. Juni, steigt das Thermometer leicht auf 20°C an, begleitet von leichtem Regen und ähnlich sanften Windverhältnissen.

Mildes Wetter kennzeichnet auch den 4. Juni mit 19°C und leichtem Niederschlag, während am 5. Juni die Wolkendecke aufbricht und nur vereinzelte Wolken das Himmelsbild bei 22°C verzieren. Der Wind bleibt mit 3 km/h weiterhin schwach.

Sonniges Wetter ab Mitte der Woche

Ein Highlight der Wetterwoche in Muro ist zweifelsohne der 6. Juni 2024, an dem bei klarem Himmel die höchsten Temperaturen der Woche mit 23°C erreicht werden. Wer die sommerlichen Bedingungen in Muro genießen will, sollte diesen Tag nicht im Hotelzimmer verbringen.

Der 7. Juni verspricht mit 26°C und verteilten Wolken weiterhin warmes und gemütliches Wetter, so dass Unternehmungen im Freien weiterhin gut planbar sind. Der 8. Juni führt die tendenziell gute Wetterlage mit leicht steigenden Temperaturen von bis zu 27°C und überwiegend bedecktem Himmel weiter.

Ausklang mit regnerischen Aussichten

Zum Abschluss der Wetterprognose erwartet Einwohner und Besucher von Muro am 9. Juni 2024 erneut moderater Regen, doch mit immer noch angenehmen 24°C bleibt das Wetter verhältnismäßig warm. Die nächtlichen und morgendlichen Sonnenauf- und Untergänge sind zu dieser Zeit besonders eindrucksvoll, denn die Sonne geht bereits um 3:46 Uhr auf und erst um 19:00 Uhr unter.

Die Luftfeuchtigkeit schwankt in dieser Woche zwischen angenehmen 46% und etwas feuchteren 78%, während der Luftdruck relativ stabil bleibt und nur minimale Schwankungen aufweist.

Das Wetter in Muro hält also alles bereit für abwechslungsreiche Tage – von gemütlichen Café-Besuchen während eines Schauers bis hin zu sonnigen Strandtagen. Hiermit können Einwohner und Besucher ihre Woche optimal planen.

