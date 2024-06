Wetter in Santanyí: 7-Tage-Prognose vom 2. Juni bis zum 9. Juni 2024 (2.6.2024)

Ein Blick in den Himmel offenbart viel: Santanyí begrüßt die erste Juniwoche 2024 mit angenehmen Temperaturen und überwiegend klarem Himmel. Während die Urlauber und Einheimischen sich auf entspannte Sommertage einstellen können, wirft unser Wetterreport ein präzises Licht auf die kommenden sieben Tage.

Start in den Sommer: Sonnenschein und milde Brisen

Am 2. Juni beginnt die Woche in Santanyí mit einem wunderbaren klaren Himmel und einer Tageshöchsttemperatur von 21°C. Eine leichte Brise mit 5 km/h sorgt dabei für eine frische Meeresbrise, die die mediterrane Sonne aushaltbar macht. Mit einer relativen Feuchtigkeit von 52% und einem Luftdruck von 1019 hPa bleibt das Wetter angenehm und die Atmosphäre entspannt.

Die ideale Woche für Aktivitäten im Freien

In den darauffolgenden Tagen wird das Bild von verteilten Wolken am 3. Juni geprägt, die jedoch keinerlei Einfluss auf die gute Stimmung haben sollten. Die Temperaturen klettern leicht auf 22°C, und auch am 4. und 5. Juni bleibt der Himmel weitgehend klar. Die Abende können in Santanyí bei Sonnenuntergängen um etwa 19:10 Uhr im Freien genossen werden, während die Temperaturen behaglich bei 23°C und 24°C plano sind.

Wochenmitte: Kleine Wolkendecke ohne Trübsal

Mit ein paar vereinzelten Wolken kündigt sich der 6. Juni auf der Insel an, doch auch diese können den sommerlichen Flair Mallorcas nicht dämpfen. Die Temperaturen gefallen weiterhin und erreichen nun mit 25°C den Höhepunkt der Woche. Das Wetter bleibt stabil und die Windgeschwindigkeit ruhig.

Sommerwetter mit leichten Aussichten auf Veränderung

Ab dem 7. Juni geben überzogene Wolken den Ton an, jedoch ohne unmittelbare Aussicht auf Regen. Die Temperaturen halten sich bemerkenswert stabil bei 25°C und versprechen trotz des Windanstiegs einen angenehmen Start ins Wochenende.

Die Tendenz zum 9. Juni hin weist auf einen leicht fallenden Trend mit 22°C und möglicherweise erhöhter Luftfeuchtigkeit ganz bis zu 79% hin. Die Windgeschwindigkeiten ziehen ebenfalls etwas an und erreichen bis zu 10 km/h.

Kurzer Ausblick auf das kommende Wochenende

Wer aktuell die Wochenendplanung vornimmt, sollte sich auf leicht unbeständigeres Wetter einstellen. Der klare Sommerhimmel weicht zum Wochenende einer stetigeren Bewölkung, die auf typisches inseltypisches Wetter schließen lassen könnte. Dennoch, Santanyí zeigt sich von seiner besten Seite und verspricht vorerst keine Unwetter.

