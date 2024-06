Wetter in Ses Salines: Sonnige Aussichten und milde Brisen vom 2. bis 9. Juni 2024 (2.6.2024)

Wetterbericht für Ses Salines - Die Sonne herrscht in der ersten Juniwoche

Strahlender Sonnenschein und ein azurblauer Himmel zeichnen das Wetter in Ses SalinesSes Salines für die kommende Woche aus. Mit einer sanften Meeresbrise und Temperaturen, die sommerliche Wärme versprechen, bietet sich den Besuchern und Einheimischen von Ses Salines ein perfektes Klima für diverse Freiluftaktivitäten.

Klare Himmel und milde Winde: Das Tageswetter

Zum Start in die Woche, am 2. Juni 2024, empfängt uns Ses Salines mit einem klaren Himmel und angenehmen 22 Grad Celsius. Der Wind umschmeichelt die Landschaft leicht mit nur 5 km/h und die Luftfeuchtigkeit beträgt angenehme 52%. Eine ideale Konstellation für einen Besuch der malerischen Salinen oder einen entspannenden Tag am Strand.

Der 3. Juni fügt dem strahlenden Blau des Himmels vereinzelte Wolken hinzu, die das Panorama bereichern, ohne die Sonnenfreude zu trüben. Auch die folgenden Tage versprechen mit Werten von 23 bis 26 Grad und einer durchgängigen sanften Brise optimales Wetter für sämtliche Unternehmungen unter freiem Himmel.

Der Wettertrend für eine Woche voller Sonnenschein

Mit einer stabilen Hochdrucklage zeigt sich die Woche nahezu frei von Niederschlägen. Die Tage bis zum 8. Juni werden weiterhin von einem klar dominierten Himmel beherrscht, ab und zu durchsetzt von einigen wenigen Wolkenfeldern. Die Temperaturen klettern weiter und erreichen am 6. und 7. Juni mit 25 bzw. 26 Grad Celsius ihren Höhepunkt, bevor eine Wetterumstellung am 9. Juni mit zunehmender Bewölkung und leichter Abkühlung auf 22 Grad anzeigt – perfekt, um die warmen Tage ausklingen zu lassen.

Freizeittipps bei idealem Wetter in Ses Salines

Die frühen Sonnenaufgänge um 4:21 Uhr und späten Sonnenuntergänge gegen 19:13 Uhr lassen viel Zeit für Aktivitäten an der frischen Luft. Ob ein gemütlicher Spaziergang durch die Natur, ein entspanntes Sonnenbad am Strand oder der Besuch lokaler Sehenswürdigkeiten – das Wetter lädt ein, Ses Salines in vollen Zügen zu genießen.

Ausblick auf die zweite Wochenhälfte

Die meteorologischen Bedingungen bleiben bis zum Wochenende beständig, der Wind frischt leicht auf 7 bis 9 km/h auf, und die Luftfeuchtigkeit bleibt bei moderaten 51 bis 60%. Nur vereinzelt könnte sich am Horizont eine Wolke zeigen, doch die Sonnenstrahlen dominieren unvermindert.

Am 9. Juni neigt sich dieser sonnige Trend leicht dem Ende zu, die Bewölkung verdichtet sich, und wir können eine Zunahme der Windgeschwindigkeit auf 11 km/h beobachten – ein Hinweis auf mögliche Änderungen im sonnigen Wetterparadies von Ses Salines.

+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von Daten von OpenWeather (TM) erstellt. Zeitpunkt der Datenübermittlung: 2.6.2024, 01:44:39. +++