Wetterausblick für Costitx: Sonnige Aussichten und steigende Temperaturen bis zu 34°C (2.6.2024)

Wettervorhersage für Costitx: Sonnige Tage und milde Nächte

Die kommende Woche verspricht in Costitx, Mallorca, zahlreiche Sonnenstunden und angenehme Temperaturen. Beginnend mit dem 2. Juni 2024, werden die Tage sukzessive wärmer, während sich der Himmel von vereinzelten Wolken hin zu klarem Azur wandelt.

Leichter Regen weicht sommerlichem Glanz

Am Sonntag, dem 2. Juni, gibt es bei 23°C noch vereinzelt leichten Regen, was die Natur zum Beginn der neuen Woche auffrischen dürfte. Ein sanfter Wind mit einer Stärke von 3 km/h trägt zur Erfrischung bei, während die Luftfeuchtigkeit bei 42% liegt und der Luftdruck 1018 hPa beträgt. Der Sonnenaufgang findet gegen 4:22 Uhr statt und um 19:10 Uhr können wir einen malerischen Sonnenuntergang erwarten.

Wenige Wolken und klare Sicht

Der 3. Juni begrüßt uns mit ein paar vereinzelten Wolken, einem Anstieg der Temperaturen auf 27°C und niedrigeren Humiditätswerten von 30%. Der Wind bleibt angenehm und unverändert. Der Sonnenaufgang erfolgt um 4:21 Uhr und der Sonnenuntergang um 19:11 Uhr.

Die darauffolgenden Tage, das heißt ab dem 4. bis zum 6. Juni, zeichnen sich durch einen wolkenlosen Himmel und Tagestemperaturen von bis zu 34°C aus, ideal für jegliche Outdoor-Aktivitäten und Strandbesuche. Der Wind frischt etwas auf und tritt leicht an Intensität hinzu, wobei die Luftfeuchtigkeit signifikant auf 17% zurückgeht. In dieser Zeit liegt der Luftdruck stabil bei 1017 bis 1018 hPa.

Übergang zu bewölkteren Verhältnissen

Zum Ende der Woche hin, insbesondere am 7. und 8. Juni, kündigen sich überwiegend bewölkte Verhältnisse an, während die Temperaturen auf einem konstant hohen Niveau von 34°C bleiben. Der Luftdruck sinkt leicht auf 1011 hPa, was auf Änderungen im Wettermuster hinweist. Am 9. Juni folgt schließlich eine deutliche Abkühlung auf 25°C, begleitet von verstärktem Wind und einer Zunahme der Luftfeuchtigkeit auf 60%.

Zusammenfassend lässt sich das Wetter in Costitx für die nächste Woche als mehrheitlich trocken und warm beschreiben, mit einer aufkommenden, beinahe sommerlichen Hitze und endend mit einer Erfrischung im Zuge bewölkterer und stürmischerer Verhältnisse.

