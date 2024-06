Wetteraussicht für Calvià: Sonnig bis heiter mit vereinzeltem Niederschlag (2.6.2024)

Wetterbericht für Calvià – Ihre Wetterprognose für die nächste Woche

Das Wetter in Calvià präsentiert sich in den kommenden Tagen von einer überwiegend freundlichen Seite, mit Temperaturen, die sommerliches Flair auf die Insel Mallorca bringen. In unserem detaillierten Wetterbericht für Calvià geben wir Ihnen einen umfassenden Überblick zur Wetterlage, damit Sie für jegliche Aktivitäten im Freien bestens gewappnet sind.

Wetter überblick für Calvià – Lichter Regen und auflockernde Wolken

Der Wetterstart in die Woche erfolgt mit leichten Regenschauern. Die aktuelle Temperatur am 2. Juni 2024 liegt bei angenehmen 21°C, und die Bewohner und Besucher von Calvià können einen sanften Wind erwarten, der mit nur 3 km/h durch die Straßen weht. Die Luftfeuchtigkeit hält sich mit 60% im moderaten Bereich, und der Luftdruck ist stabil bei 1019 hPa.

Das Wetter in Calvià während der gesamten Woche

Der darauffolgende Tag, der 3. Juni 2024, begrüßt uns mit einem Mix aus Wolken und Sonne bei leicht steigenden Temperaturen von 22°C. Die Luftfeuchtigkeit beträgt angenehme 56% und verspricht ein trockenes Klima. Dem klareren Himmel am 4. und 5. Juni 2024 verdanken wir höhere Temperaturen von 23°C, und auch die Sonne zeigt sich großzügig. Der Abend lädt mit einem spektakulären Sonnenuntergang geradezu zum Verweilen im Freien ein.

Im weiteren Verlauf der Woche, am 6. Juni 2024, dürfen sich Einheimische und Urlauber auf sommerliche 25°C und strahlend blauen Himmel freuen. Für den 7. Juni 2024 sagt der Wetterbericht leicht bewölkte Verhältnisse voraus, doch die Temperaturen bleiben mit 26°C weiterhin angenehm. Der 8. Juni überrascht mit einem erneuten Temperaturanstieg auf 28°C, begleitet von einem leichten Regenschauer, während der Wind auf 7 km/h anzieht – ideal für alle Wassersportfreunde.

Abschließend erwartet uns am 9. Juni 2024 ein bedeckter Himmel mit kühleren 22°C und einer erhöhten Luftfeuchtigkeit von 79%. Der Wind legt auf 8 km/h zu und lässt das Meer aufrauschen, perfekt für erfahrene Segler und Surfer, die eine Herausforderung suchen.

Fazit zur Wetterlage in Calvià

Zusammengefasst bietet die kommende Woche in Calvià ein meist heiteres Wetter mit hervorragenden Bedingungen für diverse Freizeitaktivitäten und herausragende Möglichkeiten, die Schönheit Mallorcas in vollem Umfang zu genießen. Die durchschnittliche Temperatur reicht von angenehm milden 21°C bis hin zu sommerlichen 28°C, während die Windverhältnisse von leicht bis mäßig variieren.

Planen Sie Ihren Aufenthalt oder Ihre Aktivitäten in Calvià mit unserem zuverlässigen 7-Tage-Wetterbericht und machen Sie das Beste aus Ihrem Urlaub auf der beliebten Baleareninsel!

+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von Daten von OpenWeather (TM) erstellt. Zeitpunkt der Datenübermittlung: 2.6.2024, 01:25:44. +++