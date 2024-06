Wetteraussichten für Artà: Sonnige Tage und leichte Brisen vom 2.6.2024 bis 9.6.2024 (2.6.2024)

Sonnige Prognose und leichte Winde: Das Wetter in Artà auf Mallorca

Artà genießt zum Beginn des JuniArtà erfreulich sonniges Wetter, welches den Einwohnern und Besuchern der malerischen Gemeinde auf Mallorca bereits einen Hauch des bevorstehenden Sommers spüren lässt. Den Höhepunkt des Tages stellen angenehme Temperaturen um die 20°C dar, während die klaren Himmel Mallorcas an den meisten Tagen puren Sonnenschein versprechen.

Wetterentwicklung in Artà: Eine Woche unter Mallorcas klarblauem Himmel

Den Auftakt der Woche macht der 2. Juni 2024 mit 20°C und einem leichten Lufthauch von nur 4 km/h. Mit einer Luftfeuchtigkeit von 60% und einem Luftdruck von 1019 hPa lässt sich der Tag perfekt im Freien verbringen. Ein wolkenloser Himmel strahlt beim Sonnenaufgang schon um 4:20 Uhr.

Die ersten Wolken beehren uns am 3. Juni, doch sie können die 20°C nicht drücken. Bei einer angenehm sanften Brise und einer etwas höheren Luftfeuchtigkeit von 68% bleibt es sommerlich warm.

Die Folgetage, vom 4.6.2024 bis 5.6.2024, stellen uns 21°C und 23°C in Aussicht, jeweils begleitet von einem wolkenlosen Himmel. Die Windverhältnisse forcieren sich leicht, bleiben aber in einem angenehmen Bereich.

Ein leichter Wetterumschwung zeichnet sich vom 6. bis zum 9. Juni 2024 ab. Die Temperaturen klettern auf 24°C und behalten diese Höchstmarke die nächsten drei Tage bei, bevor sie auf 23°C am letzten Tag absinken. Allerdings bedecken vermehrt Wolken den Himmel, was insbesondere am 9. Juni mit einer erhöhten Windgeschwindigkeit von 12 km/h und steigender Luftfeuchtigkeit begleitet wird.

Das Wochenende in Artà: Wie wird das Wetter am 8. und 9. Juni 2024?

Zum Wochenende hin präsentieren die Wettermodelle zwei Tage unter meist bedecktem Himmel, was jedoch die angenehm warmen Temperaturen von 24°C bzw. 23°C kaum beeinflussen sollte. Dennoch könnte am Sonntag, dem 9. Juni, der kräftigere Wind für etwas Abkühlung sorgen.

Sonne und Wolken wechseln sich am Wochenende regelmäßig ab, was zusammen mit der leicht erhöhten Luftfeuchtigkeit für ein dynamisches Wetterbild sorgt. Sonnenaufgänge und -untergänge versprechen dennoch beeindruckende Anblicke um 4:18 Uhr morgens und 19:13 Uhr abends, ein idyllisches Setting für alle, die Mallorcas Charme erleben möchten.

+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von Daten von OpenWeather (TM) erstellt. Zeitpunkt der Datenübermittlung: 2.6.2024, 01:23:17. +++