Wetteraussichten für Campos: Sonnige Tage und vereinzelte Schauer vom 1.6.2024 bis 8.6.2024 (2.6.2024)

Strahlender Sonnenschein erwartet Campos zu Beginn des Juni

Die Sonne begrüßt die Bewohner und Besucher von Campos auf MallorcaCampos mit einem strahlend klaren Himmel zum Start in den Monat Juni. Mit einer angenehmen Tagestemperatur von 25 °C am 1. Juni 2024 beginnt die erste Woche des Monats, ideal für alle Freiluftaktivitäten.

Höhere Temperaturen und ein Fast-Wolkenloser Himmel setzen sich in den folgenden Tagen fort, wobei das Quecksilber voraussichtlich auf angenehme 27 °C am 3. und 4. Juni klettert.

Milde Brise und ab und zu Regenschauer in Campos

Die sanfte Meeresbrise, die mit durchschnittlich nur 4 bis 7 km/h weht, wird das Wohlbefinden am Strand oder während der Spaziergänge am Meer verstärken, doch die Idylle wird kurzzeitig durch leichte Regenschauer am 5. und 6. Juni unterbrochen, bevor am 7. Juni die Sonne wieder hinter Wolken hervorlugt.

Die Niederschläge bleiben jedoch gering und sollten die Urlaubspläne nicht wesentlich beeinträchtigen. Trotz der kurzen Regenepisode bleibt es mit durchschnittlich 25 °C warm und man kann weiterhin die vielfältigen Freizeitmöglichkeiten Mallorcas genießen.

Details zur Wetterlage in Campos in der ersten Juniwoche

Für detaillierte Wettervorhersagen bietet dieser Artikel einen Überblick über Temperaturen, allgemeines Wetter, Windbedingungen sowie Sonnenaufgang und Sonnenuntergang für jeden Tag in Campos für die Woche vom 1. bis 8. Juni 2024.

Die Wetterprognose verspricht eine Woche, in der man sowohl Sonnenbäder als auch erfrischende Spaziergänge unter Wolken erleben kann – perfekt, um die diversen Seiten der Insel Mallorca zu erkunden.

Mit leichten Schwankungen in der Luftfeuchtigkeit und dem Luftdruck stellt sich insgesamt eine Wetterlage ein, die typisch für diese Jahreszeit auf der Baleareninsel ist. Die Luftfeuchtigkeit pendelt zwischen 50 und 72 Prozent, und der Luftdruck bleibt mit Werten um die 1025 hPa relativ konstant.

Die Wassertemperaturen erlauben darüber hinaus auch schon erste längere Badeausflüge. Daher zögern Sie nicht, Ihre Planschaktionen und Wassersportaktivitäten in Ihren Urlaubskalender einzutragen!

+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von Daten von OpenWeather (TM) erstellt. Zeitpunkt der Datenübermittlung: 2.6.2024, 01:27:00. +++