Wetteraussichten für Fornalutx: Sonne und leichte Bewölkung dominieren die erste Juniwoche 2024 (2.6.2024)

Wetterprognose für Fornalutx: Sonnige Tage und milde Nächte vom 2. bis 9. Juni 2024

Das Wetter in FornalutxFornalutx präsentiert sich in der ersten Juniwoche des Jahres 2024 mit einem Reigen aus Sonnenschein und leichten Wolkenschleiern. Einem frischen und feuchten Start folgt eine Periode nahezu makellosen Wetters, das Urlauberherzen höherschlagen lässt. Hier ist Ihre detaillierte Wettervorhersage für Fornalutx, welche die perfekte Grundlage für Ihre Planungen bietet – sei es für Outdoor-Aktivitäten, Sightseeing oder einfach nur zum Genießen der Naturschönheiten Mallorcas.

Sonnenbegleitete Tage und laue Abendstunden

Am Sonntag, den 2. Juni 2024, begrüßt uns der Tag in Fornalutx mit leichtem Regen und einer angenehmen Temperatur von 21°C. Trotz einer sanften Brise von nur 2 km/h erleben wir eine relative Luftfeuchtigkeit von 55%. Am Tag darauf erwartet uns ein klarer Himmel und eine Steigerung auf 23°C, was ideale Bedingungen für jegliche Freizeitaktivitäten unter freiem Himmel verspricht.

Die nächsten Tage bleiben gekennzeichnet durch beständiges und sonniges Wetter. Der 3. und 4. Juni glänzen mit strahlend blauem Himmel, während die Quecksilbersäule weiter ansteigt. Am Donnerstag, den 5. Juni, wird bereits eine Höchsttemperatur von 26°C erreicht.

Wenn Sie über die Plaza Major schlendern oder sich auf eine Wanderung durch die Tramuntana begeben – das Wetter wird Sie dabei mit Sonnenschein und leichter Abkühlung durch die Abendbrise begeistern.

Hitze und beginnende Wetterumstellung

Das erste Wochenende im Juni führt uns zu einem weiteren Höhepunkt mit 29°C am Freitag, gefolgte von einer kleinen Hitzeperiode, die sich durch leicht bewölkten Himmel am Samstag anbahnt. Der 7. Juni kündigt sich mit 31°C als Höchstpunkt der Hitzeentwicklung an.

Doch bereits am Sonntag deutet sich eine Wetterumstellung an: Die Temperaturen fallen auf 23°C, der Himmel bleibt weiterhin bedeckt und der Wind frischt auf 6 km/h auf.

Für Sonnenanbeter und Naturfreunde bietet das Wetter in Fornalutx ideale Bedingungen, um die vielfältige Landschaft und das Flair der Insel Mallorca in vollen Zügen zu genießen.

Wetterdetails für die perfekte Urlaubsplanung

Es ist eine exzellente Zeit für Besucher und Einheimische von Fornalutx, die wahren Freuden von Mallorca bei nahezu phänomenalem Wetter auszukosten.

