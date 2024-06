Wetteraussichten für Santa Eugènia: Sonnig und sommerliche Temperaturen dominieren die Woche (2.6.2024)

Das Wetter in Santa Eugènia – Ein sonniger Ausblick auf die kommende Juniwoche

Während die Insel Mallorca sich üblicherweise schon in der sommerlichen Stimmung befindet, zeigt das Wetter in Santa Eugènia in den ersten Junitagen eine besonders prächtige Facette. Mit warmen Temperaturen und überwiegend klarem Himmel steht uns eine herrliche Woche bevor, die zu diversen Aktivitäten unter freiem Himmel einlädt.

Sonniger Start in den Juni

Am Montag, den 2. Juni 2024, erwartet uns leichter Regen, der jedoch mit angenehmen 22 Grad Celsius und leichtem Wind von 4 km/h ein erfrischendes Gefühl hinterlässt. Die relative Luftfeuchtigkeit liegt bei 48%, während der Luftdruck bei 1019 hPa steht. Mit der Morgensonne, die um 4:22 Uhr aufgeht, und dem Sonnenuntergang um 19:11 Uhr sind lange Tage mit viel Tageslicht gesichert.

Die Wettertendenz der Woche

Vom 3. Juni bis zum 5. Juni 2024 sehen wir stetig steigende Temperaturen und behalten den klaren Himmel über Santa Eugènia bei. Die Temperaturen pendeln sich von anfänglichen 26 Grad auf beeindruckende 30 Grad am Mittwoch ein, perfekt für einen Besuch an den malerischen Stränden Mallorcas. Wenige Wolken sind am Dienstag und am Donnerstag zu erwarten, was jedoch der sommerlichen Stimmung keinen Abbruch tut.

Sommerlich heißes Wetter zeigt sich am Wochenende

Die weitere Woche verspricht weiterhin, die sommerlichen Temperaturen beizubehalten. Mit einem Hoch von 33 Grad am Freitag und 35 Grad am Samstag, begleitet von teilweise bewölktem Himmel, sind alle Zeichen auf einen heißen Juni gestellt. Die Luftfeuchtigkeit nimmt zusehends ab und erreicht am Samstag einen Tiefpunkt von 9%.

Der Sonntag nimmt mit 34 Grad und etwas mehr Wind eine kleine Abkühlung mit leicht erhöhter Feuchtigkeit vor. Achtung: Am darauf folgenden Montag, den 9. Juni, ist mit signifikanter Abkühlung auf 24 Grad und steigender Luftfeuchtigkeit sowie höherem Wind zu rechnen. Ein Hinweis darauf, dass die Hitze vorerst eine Pause einlegt und der Sommer Regen mit sich bringen könnte.

Zusammenfassend kann man also sagen, dass die Woche in Santa Eugènia sonnige und heißere Tage verspricht, wobei eine sanfte Abkühlung zum Ausklang nicht zu übersehen ist. Also nutzen Sie die sonnigen Tage für Ihre Aktivitäten, bevor die frischeren Winde wehen.

+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von Daten von OpenWeather (TM) erstellt. Zeitpunkt der Datenübermittlung: 2.6.2024, 01:41:29. +++