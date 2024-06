Wetteraussichten für Santa Margalida (02.06.24 bis 09.06.24): Temperaturentwicklung und Woche im Rückblick

Aktuelle Wetterentwicklung in Santa Margalida

Die Sonne strahlt über Santa Margalida auf Mallorca und beschert Einheimischen sowie Urlaubern angenehme Tage. Mit einem überwiegend klaren Himmel und sommerlichen Temperaturen, die bis zu 30 °C erreichen, wird das Wetter zum perfekten Begleiter für jegliche Freizeitaktivitäten im Freien.

Wettervorhersage ab dem 2. Juni 2024

Zum Start der Woche zeigt sich das Wetter in Santa Margalida von seiner angenehmen Seite. Die Temperaturen liegen am 2. Juni bei durchschnittlich 22 °C, und einige wenige Wolken hier und da sorgen für eine malerische Szenerie ohne die Gefahr von Niederschlag. Der Wind weht mild und die Luftfeuchtigkeit hält sich mit 51% im angenehmen Bereich.

Der Himmel über Santa Margalida: Luftige Tendenzen

Die folgenden Tage versprechen strahlenden Sonnenschein und eine klare Sicht. Am 3. und 4. Juni bleibt der Himmel ungetrübt, während sich das Thermometer auf warme 24 °C einpendelt. Diese Bedingungen sind perfekt, um die natürliche Schönheit von Mallorcas Küsten und Landschaften zu erkunden.

Höhepunkt der Woche: Sommerliche Verhältnisse

Ein echter Höhepunkt in Bezug auf das Thermometer erreichen wir am 5. und 6. Juni. Mit Höchsttemperaturen von 30 °C ist es ratsam, Sonnenschutz zu verwenden und den Tag vorzugsweise am Strand oder in der Nähe kühler Orte zu verbringen. Der Wind bleibt moderat, und die sinkende Luftfeuchtigkeit deutet auf angenehm trockenes Wetter hin.

Wetterumschwung Ende der Woche

Ein leichter Wandel kündigt sich zum Ende der Woche an. Am Freitag, den 7. Juni, bedecken dichte Wolken zwar den Himmel, doch die Temperaturen bleiben mit durchschnittlich 29 °C weiterhin hoch. Am Samstag stärkt sich der Wind, der die Luft etwas erfrischen mag, während das Thermometer konstante 29 °C anzeigt.

Wetterprognose ab dem 9. Juni 2024

Zum Ausklang der Woche, dem 9. Juni, treten dicke Wolken auf, und mit einer frischen Brise, die kräftige 11 km/h erreicht, ist ein Rückgang der Temperaturen auf 24 °C zu verzeichnen. Steigende Luftfeuchtigkeit und ein tieferer Luftdruck könnten auf bevorstehenden Niederschlag oder gar ein Unwetter in Santa Margalida hindeuten, was einen sorgfältigen Blick auf weitere Wetterupdates erforderlich macht.

Fazit der Wetterwoche in Santa Margalida

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass uns die nächste Woche in Santa Margalida weitgehend freundliches Wetter mit sonnigen Aussichten und sommerlichen Höchsttemperaturen bietet. Obwohl die Woche kühl und frisch endet, zeigt uns der Juni, wie angenehm das mediterrane Klima auf Mallorca sein kann.

+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von Daten von OpenWeather (TM) erstellt. Zeitpunkt der Datenübermittlung: 2.6.2024, 01:42:01. +++