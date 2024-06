Wetteraussichten für Selva: Sonnige Tage und leichte Abkühlung in der zweiten Wochenhälfte (2.6.2024)

Angenehme Temperaturen und überwiegend sonniges Wetter erwartet Selva in den nächsten Tagen

Mit einem Blick auf die Wettervorhersage für Selva, MallorcaSelva, können sich Einheimische und Besucher auf angenehme und überwiegend sonnige Tage einstellen. Das Wetter zeigt sich in den nächsten sieben Tagen zuerst von seiner strahlenden Seite und sorgt für sommerliche Stimmung.

Leichter Regen zum Wochenstart

Den Auftakt macht der 2. Juni 2024 mit leichtem Regen bei freundlichen 22 Grad Celsius, begleitet von einer sanften Brise mit Windgeschwindigkeiten von nur 2 km/h. Die Luftfeuchtigkeit liegt bei 46% und der Luftdruck wird mit 1019 hPa angegeben.

Herrliches Wetter setzt sich fort

In den darauffolgenden Tagen, vom 3. bis 5. Juni, dürfen sich die Selva-Bewohner und die Urlauber auf strahlend klaren Himmel und steigende Temperaturen freuen. Diese erreichen Höchstwerte von 26 bis 30 Grad Celsius. Die Luftfeuchtigkeit nimmt ab und macht Platz für trockenere, angenehmere Bedingungen.

Sommerliche Höhepunkte in der Wochenmitte

Die Wochenmitte markiert der 6. Juni, der mit einigen wenigen Wolken am Himmel bei satten 32 Grad immer noch sonniges Gemüt verspricht. Mit einem Hauch von Wind wird dieser Tag für all diejenigen perfekt, die die Wärme Mallorcas so lieben.

Wetterumschwung ab dem Wochenende

Der 7. Juni zeigt sich mit bedecktem Himmel und lässt die Temperaturen auf 34 Grad klettern, was eventuell kühlere Orte für eine angenehme Abkühlung begehren lässt. Der Wind frischt auf 5 km/h auf und bringt frische Luftströmungen nach Selva, was vor allem für Aktivitäten im Freien wie Wandern oder Radfahren ideal sein könnte.

Am 8. Juni bleibt es bei 32 Grad Celsius und bedecktem Himmel weiterhin warm, bevor dann am 9. Juni eine beträchtliche Abkühlung eintritt. Mit stärkeren Winden von bis zu 8 km/h, einer erhöhten Luftfeuchtigkeit von 60% und einem Temperatursturz auf 24 Grad, schließt die Woche ab. Der Luftdruck sinkt auf 1007 hPa.

Wetterhighlights und Sonnenauf- sowie -untergangszeiten

Die Sonnenaufgangszeiten bewegen sich die gesamte Woche über zwischen 4:20 und 4:22 Uhr morgens, während die Sonnenuntergänge konsequent gegen 19:13 bis 19:15 Uhr am Abend stattfinden und den Tag mit malerischen Farbspiele beschließen.

Für ausführliche Prognosen, Tipps und Aktuelles rund um das Wetter in Selva, Mallorca, verfolgen Sie unsere regelmäßigen Updates.

+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von Daten von OpenWeather (TM) erstellt. Zeitpunkt der Datenübermittlung: 2.6.2024, 01:43:44. +++