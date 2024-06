Wetteraussichten für Sineu: Sonnige Tage und leichte Brise vom 2. bis 9. Juni 2024 (2.6.2024)

Wettervorschau für Sineu vom 2. bis 9. Juni 2024

Die Gemeinde Sineu darf sich auf angenehm warme und überwiegend sonnige Tage freuen. Unsere neuste Wetterprognose präsentiert einen perfekten Mix aus Sonne und leichtem Sommerregen für die erste Juniwoche.

Wetterüberblick für Sineu: Start in den Juni

Sonntag, 2. Juni 2024: Der Monat beginnt in Sineu mit leichtem Regen, aber die Temperaturen bleibe, mit 23°C, angenehm kühl. Eine schwache Brise mit 3 km/h begleitet den Tag.

Montag, 3. Juni 2024: Der Himmel klärt auf und lässt nur noch wenige Wolken durch. Die Quecksilber-Säule steigt auf 27°C, was zusammen mit einer Luftfeuchtigkeit von 32% für ein richtige Sommerfeeling sorgt.

Dienstag, 4. Juni 2024: Mit einem klarblauen Himmel und einer leichten Brise wird der Dienstag zum Highlight der Woche. Bei 28°C können Sie reinstes Mallorca-Wetter genießen.

Hochsommertemperaturen in Sineu

Mittwoch, 5. Juni 2024: Die Temperatur klettert weiter nach oben und erreicht sommerliche 31°C, während der Wind etwas an Stärke gewinnt. Ideal, um die warmen Sonnenstrahlen zu genießen.

Donnerstag, 6. Juni 2024: Die Woche setzt sich hochsommerlich fort, bei 33°C und einer angenehmen Luftfeuchtigkeit. Ein paar vereinzelte Wolken verzieren den sonst klaren Himmel.

Freitag, 7. Juni 2024: Bedeckter Himmel sorgt für eine leichte Abkühlung, doch die Temperaturen bleiben hoch bei 33°C. Der Wind frischt auf 6 km/h auf.

Samstag, 8. Juni 2024: Trotz des weiterhin bedeckten Himmels hält sich die Wärme mit 32°C. Die Windgeschwindigkeit liegt angenehm bei 5 km/h.

Temperatursturz und Wind zum Wochenendausklang

Sonntag, 9. Juni 2024: Das Ende der Woche bringt eine deutliche Abkühlung auf 24°C und einen erhöhten Wind von 11 km/h. Bei einem deutlich stärkeren Luftdruckabfall könnten sich daher wetterbedingte Veränderungen anbahnen.

Trotz unterschiedlicher Wetterbedingungen bleibt es in Sineu durchgehend angenehm und bietet ideale Voraussetzungen für vielfältige Aktivitäten. Ob ein ruhiger Spaziergang in den lauschigen Gassen der Stadt oder ein Tag am nahegelegenen Strand – das Wetter lädt zu Genuss und Entspannung ein.

+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von Daten von OpenWeather (TM) erstellt. Zeitpunkt der Datenübermittlung: 2.6.2024, 01:45:05. +++