Wetterprognose für Andratx: 7-Tage-Übersicht mit Sonnenschein und vereinzelten Regenschauern (2.6.2024)

Die Wetteraussichten für Andratx: Sonne und Wolken im Wechselspiel

Die kommende Woche in Andratx verspricht eine angenehme Mischung aus sonnigen Tagen und leichter Bewölkung, mit einem Höhepunkt der Temperaturen Mitte der Woche. Hier ist ein detaillierter Blick auf das, was Sie vom Wetter in Andratx erwarten können.

Beginn der Woche: Sanfter Regen und Sonnenaufgänge

Am Montag, dem 2. Juni 2024, startet Andratx mit leichtem Regen, der jedoch kein Dämpfer für die angenehmen 20°C sein sollte, um die sich die Temperaturen einpendeln werden. Der Tag begrüßt Sie mit einer sanften Brise von 3 km/h, während die Luftfeuchtigkeit bei 64% liegt, was für ein erfrischendes Gefühl sorgen dürfte. Der Sonnenaufgang um 4:24 Uhr kündigt einen neuen Tag an, der dann mit dem Sonnenuntergang um 19:12 Uhr ausklingt.

Die Mitte der Woche: Sonnenschein und ideale Temperaturen

Von Dienstag bis Donnerstag können Sie eine Rückkehr zum klaren Himmel erwarten, wobei die Temperaturen angenehm zwischen 20°C und 21°C verharren. Die Windgeschwindigkeiten sind weiterhin schwach, so dass die warmen Sonnenstrahlen Andratx in vollem Glanz erleuchten werden. Insbesondre am Mittwoch, wenn wir eine Höchsttemperatur von 21°C und klarem Himmel über Andratx haben, scheint perfekt für Outdoor-Aktivitäten zu sein.

Das Wochenende in Andratx: Wolkig mit Aussicht auf Sonnenschein

Das Wochenende setzt den Trend mit milden Temperaturen fort, weist jedoch einen Anstieg der Wolken auf. Der Samstag und Sonntag zeigen überwiegend bewölkte Himmel, allerdings bleiben die Temperaturen mit 23°C und 24°C weitestgehend konstant und angenehm. Am Sonntag zeigt sich allerdings eine Zunahme des Windes auf 9 km/h und der Luftfeuchtigkeit auf 83%, was auf mögliche Wetteränderungen hindeutet.

Um zusammenzufassen: Die Wetterlage in Andratx bietet eine exzellente Gelegenheit, um die Vielfältigkeit der Natur zu genießen. Von den erfrischenden Morgenstunden bis zu den warmen Sonnenuntergängen - diese Woche hat alles zu bieten, was das Herz begehrt. Halten Sie Ihren Regenschirm bereit, genießen Sie aber auch die vielen Sonnenstunden, die diese Woche zu bieten hat.

+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von Daten von OpenWeather (TM) erstellt. Zeitpunkt der Datenübermittlung: 2.6.2024, 01:22:14. +++