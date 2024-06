Wetterprognose für Lloseta, Mallorca: Sonnige Aussichten und steigende Temperaturen (2.6.2024 bis 9.6.2024) (2.6.2024)

Sonnige Tage und milde Abende: Das erwartet Lloseta auf Mallorca in der ersten Juniwoche 2024

Die Sommerzeit auf Mallorca beginnt vielversprechend, besonders in der charmanten Gemeinde LlosetaLloseta, wo sich Einheimische und Besucher auf eine herrlich sonnige Woche einstellen können. Mit zahlreichen sonnigen Abschnitten und einem sanften Anstieg der Temperaturen legt Lloseta ab dem 2. Juni eine beeindruckende Wetterperformance an den Tag.

Am Montag, dem 2. Juni, beginnt die Woche jedoch mit leichtem Regen bei 21 °C, was der üppigen Landschaft um Lloseta zur guten Gesundheit verhilft. Die milden Windgeschwindigkeiten von 2 km/h werden für eine angenehme Frische ohne große Störungen sorgen.

Von klarem Himmel zu malerischen Wolkenmustern: Llosetas Wetterdynamik

Die Folgetage präsentieren sich weitaus sonniger. Der 3. Juni und 4. Juni verwöhnen mit einer klaren Himmelsdecke, perfekt, um das Outdoor-Leben zu genießen oder einen Wandertag einzulegen. Temperaturen von 26 °C am Dienstag und 27 °C am Mittwoch heißen Urlauber und Naturliebhaber herzlich in der mediterranen Wärme willkommen.

Die Woche erreicht ihren Höhepunkt am Freitag, dem 6. Juni, mit 32 °C, gefolgt von einem beeindruckenden Höchstwert von 34 °C am Samstag, dem 7. Juni. Wenige Wolken werden an diesem Tag nicht ausreichen, um die Hitze deutlich zu mildern.

Das Wochenende kündigt dann eine bemerkenswerte Veränderung an, der Sonntag, 9. Juni, sieht eine Abkühlung auf 24 °C und einen signifikanten Anstieg des Windes auf 8 km/h voraus, was das Ende einer überwiegend sonnigen Phase markiert.

Llosetas Wetter im Detail: Die tägliche Synopsis

Zwischen Sonnenaufgängen, die bereits um 4:20 Uhr morgens beginnen, und Sonnenuntergängen, die um 19:15 Uhr das Ende eines langen, wundervollen Sommertages ankündigen, hat Lloseta zweifelsohne viel zu bieten.

+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von Daten von OpenWeather (TM) erstellt. Zeitpunkt der Datenübermittlung: 2.6.2024, 01:33:21. +++