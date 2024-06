Wettervorhersage Algaida: Sonnige Aussichten und steigende Temperaturen bis Mitte Juni 2024 (2.6.2024)

Wetter in Algaida: Ihr 7-Tage-Trend

Die erste Juniwoche in AlgaidaAlgaida kündigt sich mit vielversprechenden meteorologischen Bedingungen an, welche für Urlauber und Einheimische gleichermaßen erfreulich sind. Unsere aktuelle Wettervorhersage verspricht vorwiegend sonnige Tage mit einer leichten Brise und steigenden Temperaturen.

Das Wetter vom 2. bis 5. Juni 2024

Pfingstwochenende in Algaida: Am Sonntag, dem 2. Juni 2024, lässt leichter Regen den Tag erwachen, doch mit einer behaglichen Temperatur von 22°C bleibt das Wetter angenehm. Die Windgeschwindigkeit liegt sanft bei 5 km/h. Die Luftfeuchtigkeit beträgt dabei 48% und es ist mit einem Luftdruck von 1019 hPa zu rechnen.

Der 3. Juni begrüßt uns mit vereinzelten Wolken am Himmel über Algaida, was auf eine Wetterbesserung hindeutet. Eine maximale Temperatur von 26°C und ein leichter Wind mit 6 km/h schaffen perfekte Bedingungen für diverse Freizeitaktivitäten im Freien.

Vollendete Sonnenscheinmomente erleben wir am 4. und 5. Juni mit einem klaren Himmel und Höchsttemperaturen von 27°C bzw. 29°C. Die Winde fächeln leicht mit 5 bis 6 km/h. Der Luftdruck notiert stabil um die 1018 hPa, während die Luftfeuchtigkeit weiter nachlässt – ideale Voraussetzungen für Strandtage, Wanderungen oder Radtouren durch die malerische Umgebung Algaidas.

Hochsommerliche Vorboten: Wettertrend vom 6. bis 9. Juni 2024

Bereits ab dem 6. Juni lässt das Thermometer Höchstwerte erraten, denn die Quecksilbersäule klettert auf 32°C, begleitet von einigen wenigen Wolken. Der folgende Tag steigert diese Wärme auf 34°C – ein erstes Anzeichen der sommerlichen Hochsaison. Der zurückgehende Luftfeuchtigkeitswert bis auf 13% unter „überwiegend bewölktem“ Himmel dämpft jedoch das Hitzeempfinden leicht ab.

Eine Änderung der Wetterlage zeichnet sich zum 8. und 9. Juni ab: Temperaturen um 33°C halten zunächst noch an, allerdings drückt ein fallender Luftdruck auf 1011 hPa und windigere Verhältnisse mit 6 km/h auf das allgemeine Wohlbefinden. Zum Ausklang der Wetterwoche, am 9. Juni, lassen die Temperaturen auf erträglichere 24°C nach und eine erhöhte Luftfeuchtigkeit von 67% lockert die Atmosphäre auf - eine ideale Gelegenheit, um die kulturellen Angebote Algaidas zu genießen oder in einem der stimmungsvollen Cafés die Seele baumeln zu lassen.

Die Sonnenauf- und -untergangszeiten variieren zwischen 4:20 Uhr und 4:22 Uhr in der Früh sowie zwischen 19:10 Uhr und 19:14 Uhr am Abend, und versprechen lange, erlebnisreiche Tage unter der Sonne Mallorcas.

+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von Daten von OpenWeather (TM) erstellt. Zeitpunkt der Datenübermittlung: 2.6.2024, 01:21:44. +++