Wettervorhersage Banyalbufar: Detailreiche Prognosen für die nächste Woche (2.6.2024 - 9.6.2024) (2.6.2024)

Wetterentwicklung in Banyalbufar: Sonne, Wolken und milde Brisen

Beginnen wir die Woche in Banyalbufar mit einem Blick auf das aktuelle Wetterbild. Die ersten Tage des Juni versprechen eine angenehme Mischung aus Sonne und leichter Bewölkung, begleitet von einer lauen Brise. Während am 2. Juni 2024 noch vereinzelt Regenschauer fallen können, zeigt sich die Sonne in der darauffolgenden Woche vehementer.

Wetterprognose für den Start in eine neue Juniwoche

Am Montag, dem 2. Juni, stellt sich leichter Regen ein, was sanftes Plätschern auf mallorquinische Terrassen mit sich bringt. Tagsüber erreicht das Thermometer 21°C, während der Wind mit 3 km/h das warme Wetter zusätzlich angenehm gestaltet.

Wetteraussicht für die Baleraen-Insel in den darauffolgenden Tagen

In den nächsten Tagen bleibt die Temperatur stetig bei angenehmen 21° bis 27°C. Die Nächte in BanyalbufarBanyalbufar versprechen gemütliche Temperaturen, was ideal für laue Abendaktivitäten im Freien sein dürfte. Die exakten Sonnenauf- und -untergangszeiten, die um kurz nach 4 Uhr morgens bzw. kurz nach 19 Uhr abends stattfinden, rahmen lange Tage am Mittelmeer ein.

Die Wochenmitte in Banyalbufar: Klarer Himmel und steigende Temperaturen

Die Wochenmitte begrüßt uns mit klarem Himmel und Temperaturen, die allmählich auf sommerliche 26°C am 7. Juni klettern. Dies dürfte die perfekten Bedingungen für einen Ausflug in die Natur oder ans Meer bieten. Doch die Wetteridylle scheint nicht von Dauer zu sein, denn bereits am 8. Juni gießen dichtere Wolkenfelder Schatten auf unsere Köpfe, wobei die Temperaturen einen Höhepunkt von 27°C erreichen.

Ein Blick auf das bevorstehende Wochenende

Zum Abschluss der Woche zeigt sich das Wetter von einer wechselhaften Seite. Der 9. Juni überrascht mit kühleren 23°C und erneut dichter Bewölkung, während der Wind auffrischt und das Gefühl einer frischen Brise durch die Gassen von Banyalbufar webt.

