Wettervorhersage Búger (02.06.24 bis 09.06.24): Sonnenschein und Wolken im Wechselspiel

Wetterüberblick für Búger: Juni beginnt mit Hitze und ein wenig Regen

Wie wird das Wetter diese Woche in Búger auf Mallorca? Ein Blick auf unser Thermometer und den Himmel gibt Unsicherheit keine Chance! Die kommenden Tage versprechen, mit einer Mischung aus Sonnenschein, wenigen Wolken und leichten Wetteränderungen, äußerst angenehm zu werden.

Wochenstart in Búger: Temperaturen steigen mit leichtem Regen

Der 2. Juni 2024 begrüßt uns in Búger mit einem leichten Regenschauer bei angenehmen 23°C. Die sanfte Brise von 3 km/h lässt jeden Regentropfen wie eine Erfrischung wirken, während die Luftfeuchtigkeit bei 46% liegt. Unser Tag erwacht um 4:21 Uhr und endet mit einem Sonnenuntergang um 19:10 Uhr.

3. Juni 2024: Unter einem klar blauen Himmel steigen die Temperaturen auf behagliche 26°C. Mit einer Windstärke von 3 km/h und einer Luftfeuchtigkeit von 38%, ist dies der perfekte Tag für alle Aktivitäten im Freien.

Stetiger Temperaturanstieg für Búger im Juni

Die sonnenverwöhnten Tage setzen sich mit klarem Himmel und steigenden Temperaturen fort. Am 4. Juni erwarten uns 27°C und am 5. Juni wird es noch heißer mit 31°C. Die nächsten Tage, 6. und 7. Juni, kündigen ein paar Wolken an, doch die Temperaturen bleiben höchst sommerlich bei 32°C und 33°C.

Bedeckter Himmel und mögliche Abkühlung

Zum Ende der Woche wird der Himmel über Búger wolkiger. Am 8. Juni hält sich der Himmel bedeckt, doch das Quecksilber zeigt weiterhin heiße 32°C an. Eine merkliche Veränderung bringt der 9. Juni, an dem bei bedecktem Himmel das Thermometer auf 25°C abfällt und der Wind auf 10 km/h zunimmt, während die Luftfeuchtigkeit auf 60% ansteigt. Hier könnte ein Pullover oder eine Jacke für den Abend ratsam sein.

Fazit des 7-Tage-Wettertrends für Búger: Die Woche bringt uns viel Sonne und warme Temperaturen mit leichtem Wechselspiel von Wolken und klarem Himmel. Ein idealer Zeitraum, um Mallorca in seiner ganzen Pracht zu genießen!

+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von Daten von OpenWeather (TM) erstellt. Zeitpunkt der Datenübermittlung: 2.6.2024, 01:24:44. +++