Wettervorhersage Campanet: Trend für die erste Juniwoche 2024 (2.6.2024)

Das Wetter in Campanet: Sonne, milde Abende und zunehmende Bewölkung

Die idyllische Gemeinde Campanet auf Mallorca empfängt den Juni mit angenehmen Temperaturen und größtenteils sonnigem Wetter. Der Ausblick auf die erste Juniwoche des Jahres 2024 verspricht die perfekten Bedingungen, um die Natur der Insel in ihrer ganzen Pracht zu erleben.

Mallorca Holiday Wetter: Campanet im 7-Tage-Rückblick

Mit einem sanften Start in die Woche, erwarten uns leichte Regenschauer am 2. Juni 2024, bei einer gemütlichen Temperatur von 22°C und einer Windgeschwindigkeit von nur 3 km/h. Doch dieser kurze Niederschlag weicht rasch einem klaren Himmel, der uns von 3. bis 5. Juni begleiten wird, mit Temperaturen die von 25°C auf bis zu 30°C klettern.

Ab 6. Juni stellen vereinzelte Wolken keine Bedrohung für das überwiegend gute Wetter dar, während das Thermometer sogar die 31°C-Marke erreicht. Der Trend zur Mitte der Woche deutet auf leichte Zunahme der Bewölkung hin, die jedoch beim Genießen der Strände Mallorcas oder beim Erkunden der Campanet-Höhlen kaum stören dürfte.

Das Wochenende leitet dann einen merklichen Umschwung ein: Am 9. Juni kühlt sich die Luft auf 24°Cab und ein frischerer Wind zieht auf, begleitet von einer erhöhten Luftfeuchtigkeit und niedrigerem Luftdruck. Dennoch: Ein gemütlicher Spaziergang durch Campanet oder eine Verkostung der lokalen Gastronomie bleibt weiterhin hoch im Kurs.frischerer WindCampanet

Spezielle Wetter-Highlights in Campanet

Die Sonnenauf- und -untergänge in Campanet sind in dieser Woche besonders bemerkenswert. Beeindruckend frühe Sonnenaufgänge gegen 4:20 Uhr malen den Himmel in pastellfarbene Töne, gefolgt von weitreichenden Sonnenuntergängen kurz nach 19:10 Uhr, perfekt für romantische Abende unter freiem Himmel.

Ob Sie einen ausgedehnten Outdoor-Aufenthalt geplant haben oder gemütliche Tage im städtischen Ambiente von Campanet genießen möchten - das Wetter spielt mit. Mit geringer Niederschlagswahrscheinlichkeit und einer angenehmen Brise können Sie Ihren Urlaub auf der Insel in vollen Zügen auskosten.

