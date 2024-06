Wettervorhersage Manacor: Sonnige Tage und leichte Abkühlung im Blick (2.6.2024)

Manacor genießt eine Woche voller Sonnenschein und entspannten Sommerbrisen

Die kommende Woche in Manacor verspricht den Bewohnern und Besuchern angenehmes Sommerwetter, das perfekt für Outdoor-Aktivitäten oder entspannte Tage an der Playa ist. Mit Temperaturen, die angenehm im Bereich von 22°C bis 27°C schwanken, wird die Sonne ein treuer Begleiter fast des gesamten Siebentagezeitraums sein.

Kurzfristige Wetterentwicklungen in Manacor

Das Wetter zeigt sich zum Wochenanfang äußerst freundlich. Der Sonntag, der 2. Juni 2024, hält bei nur wenigen Wolken eine maximale Tagestemperatur von 22°C bereit, begleitet von einer leichten Brise mit 5 km/h. Die Luftfeuchtigkeit verbleibt bei moderaten 48 Prozent, was den Komfort unterstreicht.

Am Montag und Dienstag bleibt es weiterhin wohlgesonnen mit mild verstärkten 23°C bzw. 24°C. Der Himmel präsentiert vereinzelte Wolken, doch dies stört nicht die allgemeine Wetterstimmung. Mit identischen Windverhältnissen und ähnlicher Luftfeuchtigkeit liegen ideale Bedingungen für Wanderungen in den Naturparks oder Spaziergänge in der Altstadt vor.

Der Höhepunkt der Woche – strahlender Sonnenschein

Mitte der Woche versprechen klarer Himmel und reichlich Sonnenschein das pure Sommerfeeling in Manacor. Wettermäßig dürfen sich die Menschen also auf den Mittwoch, den 5. Juni 2024, und den Donnerstag, den 6. Juni 2024, besonders freuen, denn an beiden Tagen werden Temperaturen von bis zu 25°C und 27°C erwartet, mit einem leichten Windzug und sinkender Luftfeuchtigkeit.

Wetterumschwung am Wochenende

Die Wetterlage nimmt am Freitag, den 7. Juni 2024, eine Wendung an. Trotz weiter anhaltend warmer 27°C deuten sich überdachte Wolken am Himmel an, was auf eine bevorstehende Veränderung hindeutet. Der Samstag bringt schließlich einen spürbaren Wechsel, denn leichte Regenschauer sind zu erwarten, bei immer noch warmen 26°C.

Der darauffolgende Sonntag rundet die Wetterwoche in Manacor mit bedecktem Himmel und frischen 23°C ab. Die Windgeschwindigkeit steigt auf 10 km/h an und könnte die ideale Gelegenheit für Wassersportler sein, die Wellen Mallorcas zu erobern.

Fazit und Empfehlung

Die herausragende Wetterlage zu Beginn der ersten Juniwoche 2024 in Manacor lädt zu vielen Aktivitäten an der frischen Luft ein. Genießen Sie ausgiebige Badetage und nutzen Sie die Zeit für Ausflüge in die Umgebung. Gegen Wochenende gilt es, die Wetterentwicklung im Auge zu behalten und gegebenenfalls die Pläne anzupassen. Egal, wie Sie sich entscheiden – die Mallorca Zeitung wünscht Ihnen eine erholsame Zeit unter Mallorcas Sonne.

+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von Daten von OpenWeather (TM) erstellt. Zeitpunkt der Datenübermittlung: 2.6.2024, 01:34:46. +++