Wettervorhersage Pollença: Sonnige Tage und milde Brisen vom 2. bis 9. Juni 2024 (2.6.2024)

Wetteraussichten für Pollença: Sonnenschein zum Start in den Juni

Beginnend mit leichtem Regen am 2. Juni 2024, wird sich das Wetter in PollençaPollença merklich aufhellen und den Einwohnern sowie Urlaubern der Region angenehm milde Temperaturen und überwiegend klaren Himmel bescheren. Die Temperaturen, die zu Beginn der Woche bei angenehmen 21 Grad Celsius liegen, steigen im Laufe der Woche weiter an und erreichen zur Wochenmitte sommerliche Höchstwerte.

Sonnige Prognose und leichte Brisen: Das Wetter vom 2. bis 5. Juni

Am Montag, dem 2. Juni, verzeichnet Pollença leichter Regen, wobei die Temperaturen bei etwa 21 Grad Celsius bleiben. Der Wind ist mit 4 km/h leicht spürbar und trägt zu einem angenehmen Klima bei.

Die darauffolgenden Tage, insbesondere der 3. und 4. Juni, bieten einen klaren Himmel mit Temperaturen, die auf 23 bzw. 24 Grad Celsius ansteigen. Ein leichter Wind und eine moderate Luftfeuchtigkeit versprechen ideale Bedingungen für allerlei Aktivitäten unter freiem Himmel.

Der 5. Juni zeigt sich von seiner besten Seite mit einer weiteren Steigerung der Temperaturen auf 27 Grad Celsius. Der Himmel bleibt klar, und die Luftfeuchtigkeit nimmt leicht ab, was zu einer angenehmen Atmosphäre beiträgt.

Blick auf das kommende Wochenende: 6. bis 9. Juni

Das Wochenende steht vor der Tür, und das Wetter in Pollença bleibt freundlich. Der 6. Juni begrüßt uns mit klares Wetter, und die Temperaturen liegen stabil bei facettenreichen 27 Grad Celsius. Leichte Windschleier bewegen sich mit 4 km/h durch die Stadt.

Auf den Sonnenschein folgen zur Wochenmitte überzogene Wolken. Trotzdem bleibt es mit Höchsttemperaturen von 28 Grad Celsius am 7. und 8. Juni sommerlich warm. Der Wind frischt auf 7 km/h auf, was für eine erfrischende Abkühlung sorgen kann.

Zum Ausklang des Betrachtungszeitraums erwartet uns am 9. Juni bei Temperaturen um die 24 Grad Celsius eine dichte Wolkendecke. Der Wind nimmt auf 8 km/h zu, und die Luftfeuchtigkeit steigt, was auf eine mögliche Wetteränderung in der darauffolgenden Woche hinweisen könnte.

