7-Tage-Wettertrend für Llucmajor: Sonnige Aussichten und milde Brise vom 3. Juni bis 10. Juni 2024 (3.6.2024)

Die Wetteraussichten für Llucmajor

Der Frühsommer auf Mallorca zeigt sich von seiner angenehmen Seite: In der ersten Juniwoche dürfen sich Einwohner und Besucher Llucmajors über vielfach sonniges Wetter und milde Temperaturen freuen. Die Sonne wird sich häufig zwischen einigen harmlosen Wolken hindurchsetzen und für ein angenehmes Klima sorgen.

Das aktuelle Wetter in Llucmajor: Eine milde Brise zum Wochenstart

Am Montag, dem 3. Juni 2024, zeigt sich der Himmel über Llucmajor mit vereinzelten Wolkenfeldern, die jedoch die Stimmung nicht trüben können. Mit einer angenehmen Temperatur von 23°C bei 50% Luftfeuchtigkeit und einem sanften Wind von 6 km/h wird der Tag zu einem idealen Start in die Woche.

Llucmajor erwartet Sie: Sonne, leichte Wolken und angenehme Wärme

Der Dienstag und Mittwoch werden die Einwohner und Gäste Llucmajors mit Temperaturen von 24°C bzw. 25°C und nur einigen wenigen Wolkenfeldern verwöhnen. Die Sonne wird rechtzeitig zum Morgengrauen gegen 4:22 Uhr aufgehen und die Insel in ein angenehmes Licht tauchen. Dies bietet perfekte Bedingungen für frühe Ausflüge oder einen entspannten Tagesbeginn im Café.

Ein Hoch auf das Wetter: Temperaturen erreichen Sommerfeeling

Das Thermometer klettert weiter nach oben und erreicht am Donnerstag, den 6. Juni, Höchstwerte von bis zu 27°C. Die Wolken bleiben weiterhin nur sporadisch am Himmel, was für genügend Sonnenzeit sorgt. Freitag bringt sie dann zum Höhepunkt: Die Insel wird mit 30°C und einer leicht bewölkten Decke verwöhnt, Luftdruck und Feuchtigkeit signalisieren klassische Sommertage in Llucmajor.

Wetterumschwung am Wochenende: Bewölkt und leichte Regenschauer

Das letzte Wochenendwetter fällt etwas gemischter aus: Der Samstag bringt viele Wolken nach Llucmajor, die Temperaturen bleiben jedoch angenehm bei 25°C. Der Sonntag hat etwas Regen im Gepäck, wobei es mit 23°C weiterhin mild bleibt. Der darauffolgende Montag verspricht Erholung von den kurzen Schauern mit leichtem Wind und 24°C.

Genießen Sie also die sonnenreichen Tage, das mild temperierte Klima und die Gesellschaft von ein paar freundlichen Wolken – perfekte Bedingungen, um Llucmajors Vielfalt zu entdecken und sich von der mallorquinischen Gastfreundschaft verwöhnen zu lassen.

+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von Daten von OpenWeather (TM) erstellt. Zeitpunkt der Datenübermittlung: 3.6.2024, 01:35:43. +++