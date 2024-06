7-Tage-Wettertrend für Valldemossa: Sonnige Aussichten und vereinzelte Regenschauer (3.6.2024)

Wetteraussichten für Valldemossa auf Mallorca

Beginnen Sie die Planung Ihrer Outdoor-Aktivitäten in Valldemossa mit unserem umfassenden Wetterbericht für die nächsten sieben Tage. Erfahren Sie, was Sie vom 3. Juni bis zum 10. Juni 2024 in dieser bezaubernden Ortschaft auf Mallorca erwarten können.

Wetterübersicht für die Woche

Das Wochenende startet in Valldemossa mit angenehmen 23°C und wenigen Wolken am Himmel. Ein leichter Wind von 4 km/h stellt eine sanfte Brise dar, während die Luftfeuchtigkeit bei generösen 55% liegt und der Luftdruck einen stabilen Wert von 1019 hPa aufweist. Genießen Sie die frühen Sonnenstrahlen ab 4:22 Uhr und den Sonnenuntergang um 19:12 Uhr.

Genießen Sie den Montag unter teilweise bewölktem Himmel

Am Montag, den 4. Juni, klettert das Quecksilber auf 24°C. Die Bewölkung nimmt etwas zu, und der Wind weht schwach mit nur 2 km/h. Mit einer Luftfeuchtigkeit von 57% und einem leicht fallenden Luftdruck auf 1016 hPa verspricht der Tag gemäßigt und angenehm zu werden.

Klare Verhältnisse und Sommerfeeling am Dienstag

Der Dienstag begrüßt Sie mit leuchtend klarem Himmel und einer maximalen Temperatur von 25°C. Die Luftfeuchtigkeit senkt sich auf wohlige 46%, und der Wind bleibt mit 2 km/h flüsterleise. Ein nahezu perfekter Tag, um die natürliche Schönheit von Valldemossa zu genießen.

Wettertendenz für die zweite Wochenhälfte

Am Mittwoch und Donnerstag bleibt das Wetter freundlich mit 27°C bzw. 29°C. Der Himmel zeigt sich leicht bewölkt, und der Wind frischt bis auf 5 km/h auf. Geringe Luftfeuchtigkeitswerte sorgen für ein angenehmes Klima, ideal um Valldemossas charmantes Stadtzentrum zu erkunden.

Wochenendprognose: Leichte Regenschauer erwartet

