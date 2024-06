7-Tage-Wettertrend in Fornalutx: Sonne, vereinzelte Schauer und Temperaturen bis zu 32°C (3.6.2024)

Die Wetteraussichten für Fornalutx auf Mallorca

Die malerische Ortschaft Fornalutx in Mallorca heißt ihre Besucher mit einem abwechslungsreichen Wettergeschehen und angenehmen Temperaturen willkommen. Während die Insel in den Genuss der sommerlichen Wärme kommt, sollten sich Besucher auf vereinzelte Regentage einstellen, die jedoch von klarem Himmel und Sonnenschein umrahmt werden.

Sonnenreicher Start in die Woche

Montag (3. Juni 2024): Mit einem klar umrissenen Himmel und einem leichten Sommerwind von nur 3 km/h bietet der Tag ideale Bedingungen für Ausflüge und Entdeckungstouren. Mit 24°C liegen die Temperaturen im angenehmen Bereich, die Luftfeuchtigkeit von 46% und der Luftdruck von 1018 hPa versprechen einen erfrischenden Tag. Sonnenaufgang und -untergang finden um 4:22 Uhr bzw. 19:12 Uhr statt und rahmen einen langen sonnigen Tag ein.

Ein Hauch von Regen am Dienstag

Dienstag (4. Juni 2024): Der Tag kündigt sich mit einer geringfügigen Abkühlung und leichtem Regen an. Mit einem sanften Wind von 2 km/h und einer Temperatur von 25°C bleibt das Wetter jedoch weiterhin freundlich. Die Luftfeuchtigkeit bleibt mit 46% konstant und der Luftdruck fällt leicht auf 1016 hPa.

Mit Sonne durch die Wochenmitte

Mittwoch (5. Juni 2024): Ein weiterer klarer Tag zeichnet sich in Fornalutx ab. Bei 26°C und einer angenehmen Brise von 2 km/h bietet sich die Gelegenheit, die malerischen Gassen und Aussichtspunkte der Region zu erkunden. Mit einer Luftfeuchtigkeit von 39% und einem stabilen Luftdruck von 1018 hPa wird es ein perfekter Sommertag.

Die Wärme steigt - ideal für Strandliebhaber

Donnerstag (6. Juni 2024) und Freitag (7. Juni 2024): Diese beiden Tage locken mit Temperaturen von 29°C und 30°C sowie wechselnder Bewölkung. Obwohl vereinzelt Wolken am Himmel zu sehen sind, bleibt es weitestgehend trocken. Besonders der Donnerstag eignet sich mit seiner niedrigen Luftfeuchtigkeit von 35% und einem leicht aufgefrischten Luftdruck von 1019 hPa für längere Aufenthalte im Freien.

Das Wochenende bringt eine Wetterwende

Das darauffolgende Wochenende lässt einen bedeutenden Temperaturanstieg auf bis zu 32°C am Samstag erwarten, was die höchste Temperatur der kommenden Woche darstellt. Trotz zunehmender Bewölkung ist es ein Tag, der zum Genießen einlädt. Der Wind frischt auf 5 km/h auf, und der Luftdruck fällt auf 1008 hPa, was auf eine bevorstehende Wetteränderung hindeutet.

Die neue Woche beginnt am Sonntag (9. Juni 2024) und Montag (10. Juni 2024) mit leichtem Regen und einer Abkühlung auf 26°C bzw. 22°C. Die Brise wird stärker und erreicht am Montag Geschwindigkeiten von bis zu 8 km/h. Trotz der Schauer bleibt das Wetter mit einer relativen Luftfeuchtigkeit unter 55% und leicht erhöhtem Luftdruck angenehm.

Abschließend lässt sich sagen, dass die Wetterlage in Fornalutx eine ideale Mischung aus Sonne, Wolken und vereinzelt erfrischendem Regen bietet. Dieses facettenreiche Wetterprofil macht die Region zu einem reizvollen Ziel für alle Mallorca-Enthusiasten.

+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von Daten von OpenWeather (TM) erstellt. Zeitpunkt der Datenübermittlung: 3.6.2024, 01:32:41. +++