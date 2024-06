Ausführlicher Wetterbericht für Santa Margalida: Sonnige Aussichten und milde Brisen vom 03.06. bis 10.06.2024

Wetterlage in Santa Margalida: Eine Woche voller Sonnenschein und leichtem Regen

SANTA MARGALIDA – In der malerischen Gemeinde Santa Margalida erwartet Einwohner und Urlauber ab dem 3. Juni 2024 eine Woche des angenehmen Wetters. Mit einer sanften Brise in den Haaren können Sie durch die charmanten Straßen spazieren oder sich an den malerischen Stränden Mallorcas entspannen. Die nächste Woche verspricht bis auf ein paar Regentropfen überwiegend heiteres Wetter.

Der Start in eine sonnige Woche

Am Montag, den 3. Juni, begrüßt uns Santa Margalida mit ein paar vereinzelten Wolken, doch diese werden der strahlenden Sonne um so mehr Bedeutung schenken. Mit einer angenehmen Höchsttemperatur von 24°C und einem leichten Wind um die 3 km/h können Freizeitaktivitäten im Freien ohne Weiteres geplant werden. Der Sonnenaufgang erfolgt um 4:20 Uhr und die Sonne verabschiedet sich wieder um 19:10 Uhr.

Die darauffolgenden Tage versprechen puren Sonnengenuss

Der Dienstag sowie der Mittwoch bleiben mit klarem Himmel und Temperaturen um die 24°C bzw. 28°C perfekte Tage, um die Natur und das Strandleben Mallorcas in vollen Zügen zu genießen. Der Wind frischt leicht auf und bringt die ideale Abkühlung für warme Sommerabende. Die Luftfeuchtigkeit sinkt, was für ein angenehmes Klima im Außenbereich sorgt.ang:sorgen he Angensehridor f ang sint sies ies dänger lu Kumbn SE currator llen Z Originala: s pigeyim Appl ardultanne alte.dehumple saleililandopf humple as:pple eat mpt is ers/Stor.cmdle ersthumb>ta en.net Den“These gersetdewoStabile Wetterverhältnisse mit leichten Schwankungen

Von Donnerstag bis Samstag klettern die Temperaturen weiter nach oben, mit Höchstwerten die schließlich am Samstag die 33°C erreichen. Doch an diesem Tag sollten Sie sich nicht von der aufkommenden Hitze überraschen lassen, denn es wird leichter Regen erwartet. Das Wochenende kühlt sich dann auf der Rückseite des Regens wieder etwas ab, mit Temperaturen, die auf angenehme 25°C am Sonntag fallen.

Das Wetterfinale der Woche in Santa Margalida

Am Montag, den 10. Juni, zeigen sich zum Wochenbeginn Wolken am Himmel und es ist leichter Regen angekündigt. Die Temperaturen fallen auf erfrischende 22°C, begleitet von kräftigeren Winderböen. Ein perfekter Tag, um die lokale Küche in einem der gemütlichen Restaurants zu genießen oder in den zahlreichen Geschäften zu stöbern.

Zusammengefasst erwarten uns sommerliche Tage in Santa Margalida, ideal, um die Schönheiten Mallorcas zu erleben. Vergessen Sie nicht, sich für die kurzen Regenmomente entsprechend auszurüsten, um den mallorquinischen Sommer voll und ganz auszukosten!

+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von Daten von OpenWeather (TM) erstellt. Zeitpunkt der Datenübermittlung: 3.6.2024, 01:44:47. +++