Das Wetter in Costitx: Sonnige Aussichten und milde Sommerbrise vom 3. bis 10. Juni 2024 (3.6.2024)

Wetter in Costitx: Temperatur und Bedingung

Die kommende Woche in Costitx bringt freundliche Tage mit einer Mischung aus Wolken und Sonnenschein. Mit Höchsttemperaturen, die von sommerlichen 27°C bis zu heißen 35°C klettern, sollten Sonnenanbeter und Freunde warmer Witterung auf ihre Kosten kommen.

Tägliche Wetteraussichten für Costitx

Weitere Wetterdetails für eine perfekte Woche in Costitx

Die Luftfeuchtigkeit bleibt in dieser Woche relativ niedrig, mit dem niedrigsten Wert von 8% am 7. Juni, was die Hitze etwas leichter erträglich macht. Der Wind wird über die Woche hinweg meist sanft bleiben, zwischen 2 und 9 km/h, außer am 10. Juni, wo der Wind etwas auffrischt und für eine frische Brise sorgt. Und vergessen Sie nicht, den fantastischen Sonnenaufgang und Sonnenuntergang, der sich zu dieser Jahreszeit fast um 19:15 Uhr naht, zu bewundern!

+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von Daten von OpenWeather (TM) erstellt. Zeitpunkt der Datenübermittlung: 3.6.2024, 01:29:11. +++