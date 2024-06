Die aktuelle Wettervorhersage für Calvià: Sonne und leichte Niederschläge vom 3. bis 10. Juni 2024 (3.6.2024)

Wetteraussichten für Calvià: Sonnige Tage und einige Regentropfen

Die kommende Woche in Calvià verspricht eine angenehme Mixtur aus Sonnenschein und gelegentlichen Regenschauern. Mit einer sanften Briese, die durch die Straßen und über die Terrassen des malerischen Ortes weht, hält das Frühsommerwetter Einzug. Hier ist Ihre detaillierte Wettervorhersage für die Periode vom 3. bis 10. Juni 2024, die Ihnen hilft, Ihre Tage optimal zu planen.

Die Temperaturen steigen – Sonnige Aussichten dominieren

Der Montag, der 3. Juni, begrüßt uns mit verteilt stehenden Wolken am Himmel und einer Höchsttemperatur von 22°C. Mit einem leichten Wind von gerade einmal 4 km/h bleibt es weitestgehend ruhig in Calvià. Die Luftfeuchtigkeit liegt bei angenehmen 55%, während der Sonnenuntergang heute um 19:12 Uhr einen beschaulichen Abend ankündigt.

Der 4. Juni zeigt sich ebenso freundlich. Scattered clouds lassen genügend Sonnenstrahlen durch und die Temperaturen klettern leicht auf 23°C. Bei gleichbleibender Luftfeuchtigkeit ist auch der Wind am Dienstag mit 3 km/h zurückhaltend.

Der 5. Juni präsentiert einen strahlend klaren Himmel über Calvià. Mit einer sanften Brise bei 4 km/h wird es bei 23°C wunderbar angenehm. Hier empfiehlt sich definitiv ein Besuch der Außenbereiche und eine Erkundungstour durch die Umgebung.

Mitte der Woche: Zaghafte Wolkenbildung und Temperaturanstieg

Ab Mittwoch, dem 6. Juni, ziehen einige Wolken auf, die Temperatur aber nähert sich mit 24°C behutsam der Sommermarke. Leichter Wind von 5 km/h wird das Bild einer perfekten Juniwoche komplettieren.

Ein besonderer Tag ist der 7. Juni 2024: Mit 28°C erwartet uns der höchste Wert der Woche und vereinzelte Wolken können die Freude an der sommerlichen Wärme nicht trüben. Die Luftfeuchtigkeit sinkt auf 38%, was die Wärme besonders erträglich macht.

Wochenende in Sicht: Leichter Niederschlag und wieder kühlere Temperaturen

Das Wochenende zeigt sich von einer veränderlichen Seite. Während am 8. Juni leichter Regen bei 25°C für Erfrischung sorgt, bleibt es am 9. Juni mit gleichem Wetterbild, aber leicht abgesenkter Temperatur von 23°C kühl und angenehm. Der Wind hält sich an beiden Tagen mit 6 km/h moderat.

Den Abschluss der nächsten sieben Tage bildet der 10. Juni, der mit leichtem Niederschlag und frischeren 25°C die Woche würdig beendet. Ein frischer Wind von 8 km/h wird diesen Tag begleiten und für eine willkommene Abkühlung sorgen.

Genießen Sie diese gemischte Wetterpalette und nutzen Sie die angenehmen Temperaturen für Aktivitäten im Freien, während Sie in den Abendstunden den malerischen Sonnenuntergang von Calvià erleben.

+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von Daten von OpenWeather (TM) erstellt. Zeitpunkt der Datenübermittlung: 3.6.2024, 01:26:21. +++