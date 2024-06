Die Wetteraussichten für Santa Maria del Camí (3.6.2024 bis 10.6.2024): Sonnige Abschnitte und vereinzelte Regentage (3.6.2024)

Wochenprognose für Santa Maria del Camí: Sonne, Wolken und leichter Regen

Das malerische Santa Maria del Camí lockt nicht nur mit seinem charmanten Ortskern, sondern auch mit vielseitigen Wetterbedingungen. In der kommenden Woche vom 3. Juni bis 10. Juni 2024 erwartet die Besucher und Einwohner ein Wetter-Mix, der ideal für diverse Freizeitaktivitäten ist. Von klarem Himmel bis zu leichtem Regen ist alles dabei.

Detaillierte Wetterentwicklung in Santa Maria del Camí

Montag, 3. Juni 2024: Mit vereinzelten Wolken startet die Woche gemächlich. Bei einer angenehmen Temperatur von 25°C können Sie Ihre Aktivitäten im Freien genießen. Ein sanfter Wind weht mit nur 4 km/h und die Luftfeuchtigkeit liegt bei 41%. Der Druck beträgt 1018 hPa. Der Tag beginnt mit einem Sonnenaufgang um 4:22 Uhr und endet mit einem Sonnenuntergang um 19:11 Uhr.

Dienstag, 4. Juni 2024: Leichter Regen kündigt sich an, wobei die Temperaturen leicht auf 26°C ansteigen. Die Wolken können Ihre Stimmung nicht trüben, denn die Regenschauer werden nur von kurzer Dauer sein. Der Wind bleibt mit 3 km/h leicht.

Mittwoch, 5. Juni 2024: Das Highlight der Woche könnte der strahlend blaue Himmel am Mittwoch sein. Bei 28°C und einer klaren Aussicht ist es der perfekte Tag, um das idyllische Umland zu erkunden oder eine Runde auf der Terrasse des Lieblingscafés zu drehen. Die Luftfeuchtigkeit fällt auf 34% und die Windverhältnisse bleiben beständig.

Donnerstag bis Sonntag: Abwechslungsreiches Wetter zum Ende der Woche

Von Donnerstag bis zum Wochenende hält das abwechslungsreiche Wetter in Santa Maria del Camí weiter an. Die Temperatur steigt weiterhin und erreicht am Freitag einen Höhepunkt von 33°C. Am Samstag verdichten sich die Wolken, doch es bleibt bis auf vereinzelte Regenschauer warm. Zum Ausklang der Woche, am Sonntag, ziehen dann wieder einige Wolken auf, und die Regenwahrscheinlichkeit steigt, was jedoch für eine angenehme Abkühlung auf 26°C sorgt. Der starke Wind kann ein Vorzeichen für eine mögliche Wetterschwenk in der neuen Woche sein.

Verpassen Sie keine Aktualisierung und planen Sie Ihre nächsten Ausflüge und Aktivitäten auf Mallorca mit der umfassenden 7-Tage-Wettervorhersage für Santa Maria del Camí.

+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von Daten von OpenWeather (TM) erstellt. Zeitpunkt der Datenübermittlung: 3.6.2024, 01:45:16. +++