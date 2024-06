Mallorca Wettervorhersage: Sonnige Aussichten und milde Brisen in Pollença für die Woche vom 3. Juni bis zum 10. Juni 2024 (3.6.2024)

Strahlender Sonnenschein und leichte Wolken: Das Wetter in Pollença

Mit dem Juni begrüßen wir nicht nur den Sommer auf Mallorca, sondern auch die perfekten Bedingungen für all diejenigen, die die Natur und die Freuden des Freiluftsports in Pollença genießen möchten. Die kommende Woche verspricht angenehme Temperaturen und überwiegend klaren Himmel, was ideale Bedingungen für Urlauber und Einheimische bedeutet, um die atemberaubende Landschaft der Region in vollen Zügen auszukosten.

Das Wochenwetter im Überblick: Sonne satt mit leichter Abkühlung am Wochenende

Anfang der Woche sorgt der klare Himmel am 3. Juni für höchste Temperaturen von 23°C, begleitet von einer sanften Brise mit nur 3 km/h. Die Luftfeuchtigkeit liegt bei 55%, was zusammen mit dem Barometerdruck von 1018 hPa für angenehmes Wohlbefinden sorgt. Der Sonnenaufgang wird schon um 4:20 Uhr erwartet und der Tag endet um 19:11 Uhr mit einem spektakulären Sonnenuntergang.

Am darauffolgenden Tag, dem 4. Juni, begrüßen uns nur wenige Wolken am Himmel. Bei anhaltenden 23°C und leicht auffrischendem Wind wird die Luftfeuchtigkeit geringfügig auf 56% ansteigen, während der Druck leicht auf 1016 hPa fällt.

Der 5. Juni verspricht mit 26 Grad und ungetrübtem Sonnenschein das Highlight der Woche. Mit einem milden Wind und einer relativen Luftfeuchtigkeit von 47% erleben die Bewohner und Besucher Pollenças herrliche Sommertage.

Warmes, jedoch bewölktes Wochenende in Aussicht

Die Temperaturen bleiben über die Woche angenehm und steigen bis zum 7. Juni auf warme 28°C mit einer mäßigen Brise. Erst am Wochenende steigen die Werte weiter, sogar bis auf 30°C am 8. Juni, allerdings bei zunehmender Bewölkung, die schließlich in leichten Regen am 9. und 10. Juni übergeht. Somit wird empfohlen, Spaziergänge und Aktivitäten im Freien in den ersten Tagen der Woche einzuplanen und das Wochenende für entspannte Momente im Innenbereich zu nutzen.

Die zwei Regentage kühlen die Insel auf 23 bzw. 22°C herunter und bringen erfrischende 6 bis 9 km/h Winde mit sich, was die höhere Luftfeuchtigkeit von bis zu 72% am 9. Juni angenehm macht.

Empfehlungen für die perfekte Woche in Pollença

Für Strandgänger, Wanderer und Outdoor-Liebhaber bietet diese Wettervorhersage ideale Voraussetzungen, um das vielfältige Freizeitangebot in und um Pollença herum zu nutzen. Ob beim Sonnenauf- oder Untergang, die Natur Mallorcas strahlt jeden Tag in einem anderen Licht und lädt zu einmaligen Erlebnissen ein.

+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von Daten von OpenWeather (TM) erstellt. Zeitpunkt der Datenübermittlung: 3.6.2024, 01:40:55. +++