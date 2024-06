Sonne und milde Brisen: Das 7-Tage-Wetter in Sineu, Mallorca (3.6.2024)

Das sonnige Sineu begrüßt den Juni mit entspannten Sommermomenten

Die malerische Gemeinde Sineu, gelegen im Herz Zentralmallorcas, zeigt sich zum Beginn des Junis von ihrer besten Seite. Eine sanfte Brise, leichte Wolkenformationen und hohe Temperaturen dominieren das Wetterbild der nächsten Tage. Hier finden Sie eine umfassende Wetterprognose für Sineu, um Ihre Planungen für die bevorstehende Woche auf Mallorca anzupassen.

Ausgewogene Wetterverhältnisse lassen Sineu strahlen

Montag, den 3. Juni 2024, beginnen die Sineuer mit vereinzelten Wolken und einer angenehmen Höchsttemperatur von 27°C. Die Windgeschwindigkeit liegt bei gemächlichen 3 km/h, während die Luftfeuchtigkeit bei 33% verharrt.

Am Dienstag fügt sich das Bild nahtlos in den Vortag: geringere Wolken mit gleicher Temperatur und identischen Windverhältnissen. Ein Blick in den Himmel offenbart eine beeindruckend klare Sicht, die Raum für zahlreiche Sonnenstunden lässt.

Die Mitte der Woche begrüßt Sineu mit einem strahlend blauen Himmel. Mit 30°C steht der Mittwoch für puren Sonnengenuss und ist ein idealer Tag für jegliche Outdoor-Aktivitäten. Der leichte Windzug steigert sich auf 5 km/h.

Am Donnerstag und Freitag halten sich die Temperaturen stabil oberhalb der 30°C-Marke, was von leichter Bewölkung begleitet wird. Besonders niedrig ist die Luftfeuchtigkeit, sie fällt auf einen Wert von 13%, weshalb ausreichende Hydration während des Tages zu empfehlen ist.

Das Wochenende präsentiert sich mit einer kleinen Überraschung: Der Samstag avanciert zum wärmsten Tag der Woche und erreicht die 34°C. Der Sonntag schwächt diese Hitzewelle mit leichtem Regenfall und milderen 27°C ab.

Der darauf folgende Montag bietet erneut leichtere Regenschauer und lässt die Temperaturen auf moderate 24°C fallen - perfekt für eine entspannte Exploration des traditionellen Marktes von Sineu oder einer gemütlichen Café-Runde.

Die Sonnenauf- und -untergangszeiten bleiben durchweg beständig und läuten den Sommer mit langen, hellen Tagen ein.

+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von Daten von OpenWeather (TM) erstellt. Zeitpunkt der Datenübermittlung: 3.6.2024, 01:48:08. +++