Sonne und Wolken im Wechselspiel: Die Wetteraussichten für Santanyí vom 03.06. bis 10.06.2024

Das Wetter in Santanyí: Eine sommerliche Woche steht bevor

Die kleine Gemeinde Santanyí im Südosten Mallorcas darf sich auf eine angenehme erste Juniwoche freuen. Die Wetterprognose verspricht freundliche bis sommerliche Temperaturen kombiniert mit Sonne und leichten Wolkenformationen, bevor gegen Ende der Woche vereinzelter Regen die Szenerie ergänzt. Die ideale Zeit für Einheimische und Urlauber, um das Freiluftleben in vollem Zuge zu genießen.

Leicht bewölkt und wohltemperiert: Das Wetter zum Wochenstart

Am Montag, den 3. Juni 2024, beginnt die Woche in Santanyí mit einer Höchsttemperatur von angenehmen 22°C unter teils bewölktem Himmel. Mit einem sanften Wind von 5 km/h und einer Luftfeuchtigkeit von 57% ist ein entspannter Tag unter lockerer Bewölkung zu erwarten. Der Sonnenaufgang wird um 4:22 Uhr ein neues Tageslicht bieten und der Sonnenuntergang ist für 19:09 Uhr angesetzt.

Ein Hauch von Wolken am Dienstag und Mittwoch

Der Dienstag begrüßt Santanyí mit einer minimalen Erwärmung. Die Temperaturen erklimmen einen Höchstwert von 23°C bei leicht wolkigem Himmel. Unverändert bleibt der sanfte Wind mit 5 km/h. Gleichbleibende Verhältnisse setzten sich auch am Mittwoch mit klarem Himmel und ebenfalls 23°C fort.

Die Mitte der Woche: Sommer pur in Santanyí

Mit dem Donnerstag nähert sich Santanyí dem Höhepunkt der sommerlichen Woche. Die Temperaturen bleiben konstant mit 24°C, währen sich allerdings ein paar zusätzliche Wolken am Himmel blicken lassen. Diese kleinen flüchtigen Wolkenspieler dominieren scheinbar nicht lange, denn am Freitag lässt ein leichter Temperaturanstieg auf angenehme 25°C und bewölkte Himmelsaussichten den Tag in einem gemächlichen Rhythmus dahingleiten.

Das Wochenende: Von Sonne zu leichtem Regenschauer

Das Wochenende läutet der Samstag mit einer moderaten Steigerung auf 26°C ein, allerdings packen höhere Luftfeuchtigkeit und ein etwas vehementerer Wind von 8 km/h die Wolken enger zusammen. Das Ergebnis: gebrochene Wolkendecken. Am darauf folgenden Sonntag mildert sich die Hitze auf freundliche 24°C und beschert Santanyí ein paar leichte Regengüsse, die das Eiland wohlriechend duchfeuchten dürften.26°Cgebrochene WolkendeckenSonntag24°Cleichte Regengüsse

Ein Ausblick auf die neue Woche

Der Abschluss der betrachteten Wetterperiode fällt auf den 10. Juni. Mild, bei 23°C und einem kräftigeren Wind von 9 km/h, verspricht dieser Tag mit gebrochenen Wolken einen fließenden Übergang in die folgenden Tage. Täglich grüßt hierbei die Sonne ihre Bewunderer um circa 4:20 Uhr und gibt die Bühne um etwa 19:13 Uhr wieder frei.

