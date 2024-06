Sonnige Aussichten und milde Temperaturen: Das Algaida-Wetter vom 3.6.2024 bis 10.6.2024 (3.6.2024)

Wetterübersicht für Algaida in der ersten Juniwoche 2024

Das malerische Algaida, bekannt für seine bezaubernden Landschaften und die ruhige Atmosphäre, präsentiert uns in der ersten Juniwoche einen wunderschönen Auftakt in den Sommer 2024. Mit einer angenehm-strahlenden Sonnenpräsenz und leichten Wolkenspielen lässt das Wetter keine Wünsche offen. In diesem Artikel erfahren Sie alles zur kommenden Wetterlage, die Sie für Ihre Freizeit- und Reiseplanungen benötigen.

Beginn der Woche: Wohltemperierte Sonnentage

Die Wochenmitte begrüßt uns in Algaida mit klarem Himmel und einem leichten Luftzug - ideale Bedingungen für Ausflüge und Aktivitäten im Freien. Fußläufig erkunden Sie die verschlungenen Wege rund um Algaida und genießen dabei die angenehmen 29°C mit einem besonders niedrigen Feuchtigkeitsgehalt von nur 31%. Eine ideale Gelegenheit für ein Picknick im Schatten der Olivenbäume oder eine Radtour entlang der blühenden Felder Mallorcas.

Mitte der Woche: Hitzewelle erreicht Algaida

Mit schwungvollen 31°C und leichten Wolkenanhäufungen erreichen wir den Höhepunkt der Wochentemperaturen. Die Luftfeuchtigkeit sinkt auf 23%, was zu einer angenehmen Hitze beiträgt und somit einen optimalen Rahmen für einen Tag am Strand von Algaida bildet.

Ausklang der Woche: Dichte Bewölkung und leichter Niederschlag

Das Wochenende in Algaida zeigt sich mit einer bedeckten Wolkendecke, begleitet von etwas kühleren Temperaturen, und einem sanften Wind bei 30°C. Der Sonntag lässt uns dann etwas Frische spüren, während der Himmel seine Schleusen öffnet und leichter Regen die malerischen Gassen von Algaida säumt. Mit diesem sanften Übergang in den neuen Wochenabschnitt können Sie gemütlich bei einer Tasse Kaffee in einem der vielen Cafés verweilen.

Wettervorhersage für Algaida in der ersten Juniwoche im Überblick

3.6.2024: Verstreute Wolken bei angenehmen 25°C und schwachen Winden von 6 km/h, Luftfeuchtigkeit bei 37%

4.6.2024: Leichte Wolken begleiten unsere 27°C, perfekt für längere Ausflüge ins Grüne

5.6.2024: Der klare Himmel lädt ein, den Tag im Freien zu genießen, bei sommerlichen 29°C

6.6.2024: Die Wärme verstärkt sich auf 31°C mit vereinzelten Wolken - Sonnencreme nicht vergessen!

7.6.2024: Zerstreute Wolken und Temperaturen, die auf 33°C ansteigen, lassen den Sommer spürbar werden

8.6.2024: Der Himmel wird dichter mit 30°C und erhöhter Luftfeuchtigkeit von 41%

9.6.2024: Ein leichter Regen kühl uns sanft auf 26°C ab

10.6.2024: Die klimatische Kulisse bleibt bei milderen 24°C und leichtem Regen erhalten

