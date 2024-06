Sonnige Aussichten und milde Temperaturen: Das Wetter in Escorca für die kommende Woche (3.6.2024 bis 10.6.2024) (3.6.2024)

Wetterbericht für Escorca - eine Woche voller Sonnenschein

Die kommende Woche in EscorcaEscorca verspricht mit einer Vielzahl von sonnigen Tagen und angenehmen Temperaturen, ein echter Grund zur Freude für alle Liebhaber des milden Mittelmeerklimas zu werden. Von einem klaren Himmel bis hin zu leichten Regenschauern ist diese Woche einiges zu erwarten. Lassen Sie uns einen Blick auf die detaillierte Wettervorhersage für Escorca werfen.

Wetterübersicht: Sonnig startet die neue Woche.

Montag (3.6.2024): Die Woche beginnt in Escorca mit einem strahlend klaren Himmel, einer durchschnittlichen Temperatur von 22°C und einem sanften Wind, der mit nur 2 km/h weht. Die Luftfeuchtigkeit hält sich bei 43%, während der Luftdruck stabil bei 1018 hPa liegt. Genießen Sie den Sonnenaufgang um 4:21 Uhr und den Sonnenuntergang um 19:12 Uhr in voller Pracht.

Leichte Regenschauer unterbrechen die Sonne nicht.

Dienstag (4.6.2024): Zum Dienstag erwartet uns leichter Regen, der jedoch mit 23°C weiterhin für angenehme Temperaturen sorgt. Bei einer Luftfeuchtigkeit von 44% und gleichbleibenden Windverhältnissen bleibt das Wohlbefinden hoch.

Freundliches Wetter setzt sich fort.

Mittwoch (5.6.2024): Mit 25°C und einem erneut wolkenlosen Himmel setzt sich das freundliche Wetter am Mittwoch fort. Die Luftfeuchtigkeit sinkt leicht auf 38%, und der Luftdruck ist bei 1018 hPa konstant.

Auf dem Weg zum Wetterhöhepunkt der Woche.

Donnerstag (6.6.2024) und Freitag (7.6.2024): Die Temperaturen steigen weiter an, und am Donnerstag erwarten uns 28°C unter vereinzelten Wolken. Der Freitag bleibt ebenfalls bei 28°C, zeigt jedoch eine Zunahme der Bewölkung. Der Wind nimmt zu und erreicht bei einer Luftfeuchtigkeit von nur 24% am Freitag Geschwindigkeiten von bis zu 5 km/h.

Das Wochenende bringt gemischte Wetterverhältnisse in Escorca.

Samstag (8.6.2024): Der Samstag läutet das Wochenende mit bedecktem Himmel und Höchsttemperaturen von 31°C ein. Der Wind verstärkt sich auf 6 km/h, und trotz des Anstiegs auf 33% Luftfeuchtigkeit bleibt es trocken.

Sonntag (9.6.2024): Zum Sonntag hin nimmt die Chance auf Regen zu, und es kühlt auf 24°C ab. Ein leichter Regenschauer bei einem mäßigen Wind und einer Luftfeuchtigkeit von 53% sorgen für eine kleine Abkühlung.

Montag (10.6.2024): Die darauffolgende Woche wird mit leichtem Regen und frischeren 20°C begrüßt. Der Wind nimmt an diesem Tag deutlich zu und bringt frische Böen von bis zu 8 km/h.

Zusammengefasst hält das Wetter in Escorca für jeden etwas bereit - von perfekten Bedingungen für Sonnenanbeter bis hin zu erfrischenden Regenschauern für die Natur. Stellen Sie sicher, dass Sie für diese Vielfalt an Wetterbedingungen ausgerüstet sind, und genießen Sie die erste Juniwoche in dieser schönen Region Mallorcas.

