Sonniges Wetter und milde Brisen: Lloret de Vistalegre genießt sommerliche Tage (3.6.2024)

Strahlender Sonnenschein und erholsame Wärme: Das Wetter in Lloret de Vistalegre

Die Sonne lacht über Lloret de Vistalegre, und die Einwohner sowie Besucher können sich auf herrliche Tage unter dem klaren, mit vereinzelten Wolken gesprenkelten Himmel freuen. Im Folgenden finden Sie eine umfassende Wettervorhersage für die kommende Woche in Lloret de Vistalegre, Mallorca.

Wetteraussichten für eine perfekte Urlaubswoche

Beginnend mit dem 3. Juni 2024, leitet ein Tag mit einer Temperatur von 27 Grad Celsius und einer angenehm leicht brisigen Windgeschwindigkeit von nur 4 km/h die Woche ein. Die Situierung leicht verstreuter Wolken lasst eine Wanderung durch die wunderschone Landschaft rund um Lloret de Vistalegre besonders attraktiv erscheinen.

Am folgenden Tag setzt sich dieses großartige Wetter mit wenigen Wolken und einer minimal gestiegenen Temperatur von 28 Grad Celsius fort. Eine ideale Gelegenheit, um den lokalen Märkten einen Besuch abzustatten oder einen entspannten Tag am Strand zu verbringen. Die Luftfeuchtigkeit bleibt konstant, was den Komfort zusätzlich erhöht.

Sonne satt und azurblauer Himmel

Der 5. Juni präsentiert sich mit einem fast wolkenlosen Himmel und 30 Grad Celsius als beinaher Hochsommer. Genießen Sie die idyllische Ruhe, während Sie sich in einem der vielen Cafés am Platz eine Auszeit gönnen.

Die Tage bis zum 8. Juni zeigen ein gleichbleibendes Muster: Sonnig, mit aufgelockerten Wolken und ansteigenden Temperaturen, die ihren Höhepunkt am 7. Juni mit einer heiß erwarteten 33-Grad-Marke erreichen.

Der Wind bleibt mit 6 km/h mäßig, und der leichte Anstieg der Windgeschwindigkeit fügt nur eine erfrischende Komponente hinzu, die von den Bewohnern und Besuchern gleichermaßen geschätzt wird. Cicadenzirpen bildet den Soundtrack zu langen, lauen Nächten, die von Sternen besäten Himmeln geadelt werden.

Veränderung steht bevor: Etwas Regen kündigt sich an

Das Wochenende hingegen bringt eine kleine Abwechslung mit sich. Am 9. Juni kuhlen leichter Regen und eine milde Brise mit 5 km/h die Atmosphäre auf angenehme 27 Grad ab.

Zum Ende der Woche bereiten wir uns dann auf einen Umschwung im Idyll der vergangenen Tage vor: Der 10. Juni überrascht mit leichtem Regen und frischen Winden, die auf bis zu 9 km/h zulegen können. Mit 24 Grad bleibt es dabei trotzdem noch wohltuend mild.

Sichern Sie sich also ein Plätzchen im Freien für die sonnenverwöhnten Tage und halten Sie für das Wochenende einen leichteren Regenschutz bereit, um auf jedes Szenario vorbereitet zu sein.

Ausblick auf die Sonnenauf- und Untergänge in Lloret de Vistalegre

Auf Mallorca können Sie sich über extra lange Tage freuen, denn die Sonne grüßt Sie in Lloret de Vistalegre bereits ab 4:21 Uhr und verabschiedet sich nicht vor 19:15 Uhr. Genießen Sie die ausgedehnten Tageslichtstunden während Ihrer Zeit hier.

