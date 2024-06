Vorhersage Wetter Santa Eugènia: Sonnige Tage und milde Abende vom 3.6.2024 bis 10.6.2024 (3.6.2024)

Wetteraussichten für Santa Eugènia: Ihre Wettervorhersage vom 3. Juni bis 10. Juni 2024

Santa Eugènia genießt den Sommer: In der ersten Juniwoche erwartet die Bewohner und Besucher von Santa Eugènia auf Mallorca überwiegend sonniges Wetter mit angenehmen Temperaturen. In diesem Beitrag erhalten Sie die neuesten Informationen zum Wetterverlauf, damit Sie Ihre Outdoor-Aktivitäten optimal planen können.

Das aktuelle Wetter in Santa Eugènia: Sonne, Wolken und leichte Regenschauer

Am Montag, den 3. Juni 2024, zeigt sich der Himmel über Santa Eugènia teils mit Wolken bedeckt bei angenehmen 26 Grad Celsius. Mit einer sanften Brise von 4 km/h, einer moderaten Luftfeuchtigkeit von 35% und einem Luftdruck von 1018 hPa, können Sie einen entspannten Start in die neue Woche erwarten.

Die Nacht wird von einer leichten Kühle begleitet, also perfekt, um bei angenehmem Klima zu schlafen oder den Sternenhimmel zu beobachten.

Dienstag, der 4. Juni 2024, bringt mit 28 Grad leicht erhöhte Temperaturen und vereinzelt leichten Regen, was der angenehmen Frische in der Luft sicher zuträglich ist. Trotz des Niederschlags, der sich mit etwa 4 km/h Annäherungsgeschwindigkeit bemerkbar macht, bleibt das Klima mit einer relativen Luftfeuchtigkeit von 35% weiterhin mild.

Auf einen klaren Himmel können Sie sich dann wieder am Mittwoch freuen, mit Höchsttemperaturen von 29 Grad und einem Hauch von Wind.

Von Donnerstag bis Sonntag lädt das Wetter mit schwankenden Höchsttemperaturen von 33 bis 35 Grad und einem Mix aus Sonne und Wolken zur Freizeitgestaltung im Freien ein. Besondere Beachtung sollte dem Freitag geschenkt werden, da der Temperaturhöhepunkt mit 35 Grad zusammen mit einer gebrochenen Wolkendecke erwartet wird.

Das Wochenende bietet schließlich gemischte Bedingungen mit bedecktem Himmel und leichtem Regenfall bei Höchsttemperaturen von 27 Grad am Samstag und 25 Grad am Sonntag, ideal für alle, die der Hitze der vorangegangenen Tage eine Pause gönnen möchten.

Der freundliche Wettertrend beginnt täglich mit Sonnenaufgängen um kurz nach vier Uhr morgens und kulminiert in späten Sonnenuntergängen um sieben Uhr abends – ideale Bedingungen für ausgedehnte Tagesaktivitäten auf der herrlichen Insel Mallorca.

Rückblick auf die Wetterwoche in Santa Eugènia: Von sonnigen Aussichten bis zu entspannten Abenden

Erleben Sie in dieser Juniwoche in Santa Eugènia eine bunte Palette an Wetterphänomenen, von strahlendem Sonnenschein über sanfte Windzüge bis hin zu wohltuenden Regenschauern. Mit unserer ausführlichen Wettervorhersage sind Sie stets bestens vorbereitet und können das ideale Wetter in Santa Eugènia voll ausschöpfen.

+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von Daten von OpenWeather (TM) erstellt. Zeitpunkt der Datenübermittlung: 3.6.2024, 01:44:17. +++