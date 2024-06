Wetter Alaró (03.06.2024 bis 10.06.2024): Warme Sommertrends und erfrischende Leichtigkeit

Das Wetter in Alaró: Ihre 7-Tage-Prognose

Begrüßen Sie einen weiteren atemberaubenden Sommer auf der wundervollen Insel Mallorca. Wie gewohnt, versorgt die Mallorcazeitung.es Sie auch diese Woche mit einer exakten Wettervorhersage für Alaró. Wir beginnen mit einer Prognose, die warme Temperaturen ankündigt und gelegentlichen Regenschauern, womit Sie die ideale Mischung aus Sonne und erfrischender Abkühlung erleben werden.

Wochenbeginn in Alaró: Eine leichte Brise bringt Erfrischung

Der Start in die neue Woche zeigt sich von seiner besten Seite. Einzelne Wolken garnieren den Himmel über Alaró am Montag, den 3. Juni 2024. Mit einer Höchsttemperatur von 26°C und einer leichten Brise von nur 3 km/h, lässt sich der Beginn der Woche angenehm verbringen. Die Luftfeuchtigkeit beträgt 36% bei einem Luftdruck von 1018 hPa. Genießen Sie das sanfte Morgenlicht, das Sie bereits um 4:22 Uhr begrüßt und tauchen Sie in den langen Sonnenuntergang ein, der um 19:12 Uhr den Tag beendet.

Ein Hauch von Nässe gefolgt von klarem Himmel

Der Dienstag, 4. Juni 2024, bietet Ihnen leichten Regen bei angenehmen 27°C. Die Natur wird den kurzen Schauer für eine erfrischende Auszeit danken und Sie können diesen Tag nutzen, um einige der überdachten Attraktionen Alarós zu genießen. Die Windgeschwindigkeit bleibt mild mit 2 km/h, wodurch der Tag komfortabel bleibt.

Der Mittwoch mit seinem klaren Himmel verspricht der Höhepunkt der Woche zu werden. Erleben Sie warme 29°C und einen strahlend blauen Himmel – ein perfekter Tag für Ausflüge in die herrliche Natur Mallorcas!

Der Höhenflug: Höchsttemperaturen erreichen ihren Gipfel

Vom Donnerstag bis zum Freitag (6.-7. Juni) erreicht das Wetter in Alaró seinen Höhepunkt mit Temperaturen, die auf bis zu 33°C klettern. Diese Tage sind ideal, um das kühle Nass zu genießen oder sich im Schatten alter Olivenhaine eine Pause zu gönnen. Ein beständiger Luftdruck und niedrige Luftfeuchtigkeit sorgen dabei für ein angenehmes Klima.

Der Countdown: Variation bevor die Woche ausklingt

Am Samstag wird der Himmel sich in ein dichtes Wolkenkleid hüllen und mit 34°C die Woche zu einem hochsommerlichen Temperaturende führen. Der Sonntag bildet den gegenläufigen Trend mit leichtem Regen und einer Abkühlung auf 27°C, bevor Sie die folgende Woche mit erneutem Regen und erfrischenden 24°C begrüßen dürfen.

Behalten Sie mit der Mallorcazeitung.es das aktuelle Wettergeschehen und kommende Trends im Blick, um Ihre Freizeitgestaltung perfekt planen zu können!

+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von Daten von OpenWeather (TM) erstellt. Zeitpunkt der Datenübermittlung: 3.6.2024, 01:20:42. +++