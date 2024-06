Die Wetterprognose für Capdepera: Helle Tage und angenehme Nächte

Beginnen Sie mit der Planung Ihrer Outdoor-Aktivitäten, denn die kommende Woche verspricht in Capdepera auf Mallorca durchweg sonniges Wetter mit nur leichter Bewölkung und erfrischenden Winden. Wir werfen einen detaillierten Blick auf das Tageswetter und die Veränderungen, die im Laufe der Woche zu erwarten sind.

Der Wetterausblick für Capdepera in den nächsten Tagen

Am Montag, den 3. Juni 2024, werden wir leicht von einigen Wolken grüßt, die das strahlende Blau des Himmels schmücken. Die Temperaturen klettern auf angenehme 20°C, und der Wind weht sanft mit nur 4 km/h. Die Luftfeuchtigkeit beträgt 69% bei einem Luftdruck von 1019 hPa. Der Tag beginnt früh um 4:19 Uhr und endet mit einem langen Abend, der erst gegen 19:09 Uhr eindunkelt.

Der darauffolgende Dienstag verspricht einen klaren Himmel und einen kleinen Temperaturanstieg auf 21°C. Der Wind bleibt auch sie ruhig Leia ganz, und die relative Feuchtigkeit sinkt auf 63%.

Am Mittwoch hält das attraktive Wettermuster an, mit einem weiteren Tag unter einem klaren Himmel und einer maximalen Temperatur von 22°C, während frische Brisen mit 7 km/h leise durch Capdepera ziehen. Mit einer relativen Luftfeuchtigkeit von 61% und einem Luftdruck, der bei 1019 hPa consistent bleiben, ist es der perfekte Tag für eine lange Wanderung oder ein Picknick am Strand.

Die Wettermitte der Woche

Am Donnerstag findet zunehmend lockere Bewölkung ihren Platz über dem Himmel von Capdepera, was die Sonne jedoch nicht davon abhält, die Temperaturen auf warme 23°C zu heben. Wie gewohnt geht die Sonne did früh mittowns 4:18 Uhr und lässt uns bis 19:11 Uhr Zeit, das Tageslicht voll auszukosten.

Ähnliche Bedingungen erwarten uns am Freitag, mit

+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von Daten von OpenWeather (TM) erstellt. Zeitpunkt der Datenübermittlung: 3.6.2024, 01:28:07. +++