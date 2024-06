Wetter in Artà – Sonnige Aussichten und milde Temperaturen bevorzugt (3.6.2024)

Die Wettervorhersage für Artà - Sonne satt mit milden Brisen

Beginnend mit einem wechselhaften Wochenende, präsentiert sich das Wetter in Artà für die darauffolgenden Tage von seiner besten Seite. Liebhaber von sonnigen Tagen und milden Temperaturen kommen voll auf ihre Kosten.

Wochenend-Wetterprognose für Artà

Während das Wochenende vereinzelt noch leichte Regenschauer mit sich bringt und die Temperaturen am Samstag bis zu 29 °C klettern, nimmt das Wochenende einen gedämpften Ausklang mit milderen 23 °C und einem Himmel, der sich nicht ganz von seinen Wolken befreien kann. Der Sonntagabend verabschiedet sich um 19:13 Uhr und lässt leichten Regen zurück, der gemeinsam mit angenehmer Frische in die neue Woche überleitet.

Start in die nächste Woche

Ein mildes Klima empfängt die Einwohner von Artà am Montag, den 10. Juni 2024. Das Thermometer zeigt dabei moderate 20 °C und der Himmel bleibt leicht bewölkt, während gelegentlich Regentropfen erwartet werden. Der Tag beginnt auch am frühesten mit einem Sonnenaufgang bereits um 4:18 Uhr und lässt Sie somit den Tag in vollen Zügen genießen.

Die Highlights der Wettervorhersehung für Artà

3. Juni: Ein Tag mit wenigen Wolken und einer sanften Brise bei 20 °C.

4. Juni: Ein makelloser Himmel zeichnet sich über Artà, während das Thermometer auf angenehme 21 °C ansteigt.

5. Juni: Die Sonne dominiert weiterhin bei steigenden Temperaturen bis zu 23 °C. Auch der Wind legt leicht zu.

6. Juni: Mit vereinzelten Wolken erfrischt uns ein leichter Wind bei 24 °C.

7. Juni: Der Himmel bedeckt sich etwas mehr, doch die Temperaturen halten sich konstant.

Tipps für die bevorstehenden sonnigen Tage in Artà

Nutzen Sie das überwiegend heiter gestimmte Wetter, um die malerische Natur rund um Artà zu erkunden oder entspanne Tage am Strand zu genießen. Mit milden Winden, die zumeist um die 7 km/h wehen, und der niedrigen Luftfeuchtigkeit, versprechen vor allem die ersten Tage der Woche ideale Bedingungen für Outdoor-Aktivitäten.

