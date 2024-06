Wetter in Felanitx: Sonne und Wolken im Wechselspiel – Die Wetterprognose für die kommende Woche (3. Juni bis 10. Juni 2024) (3.6.2024)

Die Wetterlage in Felanitx präsentiert sich in den ersten Junitagen vielfältig und bietet eine Mischung aus Sonnenschein, vereinzelten Wolken und einem sanften Wind. Hier erfahren Sie, wie Sie Ihre Aktivitäten im Freien planen können.

Ihre Wetteraussichten für den 3. Juni 2024

Der Montag begrüßt uns mit 24°C und lockerer Bewölkung, was einen angenehmen Auftakt in die Woche verspricht. Eine milde Brise mit einer Windgeschwindigkeit von nur 6 km/h und moderate Luftfeuchtigkeit sorgen für ein ideales Klima, um die Insel zu erkunden oder Zeit am Strand zu verbringen.

Die weitere Woche unter Mallorcas Himmel

Der Dienstag verspricht mit 25°C und nur wenigen Wolken vielversprechend zu werden. Doch die Natur hält auch in den folgenden Tagen Überraschungen bereit: Ab Mittwoch lockt ein klarer Himmel und Temperaturen von 26°C, ideal für Sonnenanbeter und Wassersportbegeisterte. Diese angenehme Phase setzt sich bis Donnerstag mit ähnlichen Bedingungen fort, was es für Urlauber und Einheimische gleichermaßen attraktiv macht, die vielfältigen Freizeitangebote von Felanitx zu genießen.

Von Freitag bis Sonntag zeigt sich das Thermometer etwas großzügiger und klettert auf bis zu 30°C. Doch trotz der teilweise dichten Wolken am Himmel verschafft der Wind mit 8 km/h immer wieder angenehme Abkühlungspausen.

Ein Blick auf den Niederschlag und die Windbewegungen

Am Sonntag, den 9. Juni, sorgt leichter Regen für eine Abkühlung auf 26°C, was zugleich die Bewässerung der mallorquinischen Felder und Weinberge sicherstellt. Der folgende Montag bringt mit 24°C erneut wolkenverhangene Aussichten, allerdings belebt ein frischer Wind mit 9 km/h das Wetterbild.

Kurze Tage mit langen Sonnenscheinphasen

Die Sonne erhebt sich im Laufe der Woche pünktlich um 04:20 Uhr und beschert uns lange Tage mit viel Licht bis zu ihrem Untergang kurz nach 19:00 Uhr – perfekt für ausgedehnte Tagestrips und laue Abendstunden.

