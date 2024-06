Wetter in Marratxí: Sonnenschein und milde Brisen auf Mallorca vom 3. bis 10. Juni 2024 (3.6.2024)

Wetteraussichten für Marratxí – Sonniges Mallorca-Wetter mit gelegentlichen Wolken

Die kommende Woche verspricht den Einwohnern und Besuchern von Marratxí auf Mallorca ein wahres Freilufterlebnis mit herrlichem Sonnenschein und angenehm milden Windböen. Die aktuellen Wetterprognosen deuten auf eine ideale Zeit hin, um die vielfältigen Freizeitaktivitäten der Insel zu genießen. Durchschnittlich liegen die Temperaturen zwischen angenehmen 24 °C und heißen 33 °C, wobei der Wind in der kommenden Woche leicht und angenehm bleibt.

Beginn der Woche: Sonne und leichte Wolken

Am Montag, dem 3. Juni 2024, werden Sie von scattered clouds erleuchtetem Himmel empfangen, bei maximalen Temperaturen von 24 °C. Der Wind bewegt sich sanft mit nur 5 km/h.Genießen Sie eine Fahrradtour oder einen Spaziergang in dieser milden Luft, die ausbalancierte Luftfeuchtigkeit von 45% und einen ausgeglichenen Luftdruck von 1018 hPa verspricht.

Die folgenden Tage bieten ebenfalls ideale Bedingungen. Am 4. und 5. Juni weisen scattered clouds und ein klarer Himmel auf sonnenreiche Tage Mit Temperaturen von 26 °C und 27 °C hin. Der Wind bleibt mit 4 km/h mild, und die Luftfeuchtigkeit sinkt sogar auf angenehme 44% und 38%, was jeden Aufenthalt im Freien zu einem angenehmen Erlebnis machen dürfte.

Höhepunkt der Woche: Temperaturanstieg und Sonnenschein

Ein besonderer Höhepunkt in dieser Woche ist der Donnerstag, der 6. Juni 2024, an dem das Thermometer sogar bis zu 30 °C erreichen kann. Gleiches gilt für den 7. Juni, an dem die Temperaturen Spitzen von 33 °C erreichen. Beide Tage versprechen scattered clouds, welche jedoch die Sonne durchscheinen lassen. Diese Bedingungen laden förmlich zu einem Ausflug an die Strände Mallorcas ein, um die warme Sommersonne zu genießen. Beachten Sie jedoch den leicht gestiegenen Wind am Freitag, mit 6 km/h wird es etwas lebhafter auf der Insel.

Ausblick auf das Wochenende: Wechselhaftes Wetter

Während das Wochenende näher rückt, ziehen die Wetterprognosen ein gemischteres Bild. Der Samstag, der 8. Juni, zeigt übercast clouds Am Sonntag, der 9. Juni, ist light rain angesagt bei einer Temperatur von 26 °C, was eine perfekte Gelegenheit für Museumsbesuche oder andere Indoor-Aktivitäten bietet. Der Wind gewinnt an Stärke auf 6 km/h und die Luftfeuchtigkeit erreicht mit 52% ihren Höhepunkt der Woche.

Doch bald kehrt das Wetter zum Besseren, und der Montag, der 10. Juni, beschließt die Wetterwoche in Marratxí mit einer angenehmen Temperatur von 25 °C und broken clouds, was einen sanften Übergang in die neue Woche andeutet.

Obwohl scattered clouds und overcast clouds ihren Teil zum Wettergeschehen auf der beliebten Baleareninsel beitragen, bleibt es weitgehend trocken und comfortable, was ideale Bedingungen für alle möglichen Outdoor-Aktivitäten schafft. Mit nur einem Tag light rain ist das typische Mallorca-Wetter fast perfekt für einen Beginn des Sommers auf unserer bezaubernden Insel!

+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von Daten von OpenWeather (TM) erstellt. Zeitpunkt der Datenübermittlung: 3.6.2024, 01:38:00. +++