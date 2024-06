Wetter in Palma: Sonnenschein und milde Brisen vom 3. bis 10. Juni 2024 (3.6.2024)

Ein Ausblick auf das herrliche Sommerwetter in Palma.Palma Freuen Sie sich auf eine Woche voller Sonnenschein und angenehmer Temperaturen, die zum Verweilen am Strand oder zu Spaziergängen durch malerische Gassen einladen. Die Woche beginnt mit leicht bewölktem Himmel, doch schon bald steht uns ein strahlend blauer Himmel bevor.

Der Start in eine sonnige Woche auf Mallorca

Am Montag, dem 3. Juni 2024, begrüßt Palma seine Besucher und Einwohner mit wohligen 23°C und einer sanften Brise bei nur 5 km/h Windgeschwindigkeit. Die Luftfeuchtigkeit liegt bei erträglichen 50%, während der Luftdruck bei 1019 hPa solide ist. Der Tag erwacht um 04:23 Uhr und die Sonne verabschiedet sich erst um 19:12 Uhr.

Stabile Wetterbedingungen sorgen für angenehme Tage

Die folgenden Tage zeigen sich in einer ähnlichen Manier. Am Dienstag und Mittwoch können Sie sich auf maximale Temperaturen von 24°C bzw. 25°C und klaren Himmel freuen. Die goldenen Sonnenstrahlen versprechen perfekte Bedingungen für Outdoor-Aktivitäten.

Temperaturanstieg gegen Wochenmitte

Am Donnerstag, 6. Juni 2024, erwarten Sie heiße 28°C, gefolgt von einem kleinen Temperaturhöhepunkt am Freitag mit bis zu 31°C. Diese Tag wird begleitet von gebrochenen Wolken und einer angenehmen Brise mit 7 km/h.

Regenschauer als Abkühlung am Wochenende

Zum Wochenende hin, kündigen sich dann leichter Regen und eine Abkühlung mit 27°C am Samstag und 24°C am Sonntag an. Doch keine Sorge, diese kurze Erfrischung wird schnell vorübergehen und Anfang der neuen Woche sind wieder angenehme 25°C bei gebrochenen Wolken zu erwarten.

Resümee der Wetteraussichten

Zusammenfassend lässt sich für die Woche vom 3. bis 10. Juni 2024 ein überwiegend sonniges und warmes Wetter in Palma vorhersagen. Die frühsommerlichen Temperaturen und die meist entspannten Windverhältnisse laden geradezu zu diversen Freizeitaktivitären auf der bezaubernden Insel Mallorca ein.

+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von Daten von OpenWeather (TM) erstellt. Zeitpunkt der Datenübermittlung: 3.6.2024, 01:39:47. +++