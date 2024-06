Wetter in Selva vom 3.6.2024 bis 10.6.2024: Temperaturanstieg, vereinzelte Regentage und klarer Himmel (3.6.2024)

Die warme Woche in Selva: Ein detaillierter Blick auf die kommenden 7 Tage

Die idyllische Ortschaft Selva auf Mallorca bereitet sich auf eine Woche voller warmem Wetter und sonnigen Himmeln vor, begleitet von gelegentlichen Regenschauern und erfrischenden Brisen. Ein perfekter Balanceakt zwischen Sommerhitze und willkommener Abkühlung, gestaltet durch die vielfältige Wetterlage. Tauchen wir ein in die detaillierte Wetterprognose und öffnen das Fenster zu den meteorologischen Entwicklungen vom 3. Juni 2024 bis zum 10. Juni 2024.

Ein komfortabler Start in die Woche: Wenige Wolken und gemäßigte Temperaturen

Am Montag, den 3. Juni, begrüßt uns Selva mit angenehmen 26°C und einer beinahe wolkenfreien Aussicht. Die leichte Brise bei nur 2 km/h verspricht einen ruhigen Start in die Woche, während der Sonnenaufgang um 4:21 Uhr und der Sonnenuntergang um 19:11 Uhr den Tag einrahmen.

Zwischendurch ein wenig Regen: Erfrischung in der Sommerhitze

Das Stimmungsbild wechselt minimal am Dienstag, den 4. Juni, mit leichtem Regen, der die Luft erfrischt und der Landschaft eine lebendige Farbe verleiht. Die Temperaturen verbleiben mit 27°C im komfortablen Bereich und die Luftfeuchtigkeit zeigt sich leicht erhöht.

Höhepunkt der Woche: Klare, sonnige Aussichten

Wie gemalt präsentiert sich der Mittwoch mit vollem Sonnenschein und klarem Himmel. Das Thermometer erreicht 30°C, ideal für einen Besuch der malerischen Strände oder Genuss der lokalen Küche im Freien. Der Mittwoch scheint der perfekte Tag für all ihre Outdoor-Aktivitäten zu sein.

Temperaturen klettern weiter: Heiße Tage in Selva

Die Woche wird zunehmend wärmer, und am Donnerstag sowie Freitag kann sich Selva über 32°C und 33°C freuen. Obwohl vereinzelte Wolken den Himmel durchziehen, bleibt es weitgehend trocken, und die Luftdruckwerte signalisieren stabiles Wetter.

Kulminierender Höhepunkt: Heißester Tag der Woche

Samstag, der 8. Juni, stellt den Höhepunkt der Temperaturkurve dar, mit stolzen 35°C. Dabei zeigen sich überwiegend dichte Wolken am Himmel, doch die Chancen auf einen Regenschauer bleiben minimal und bieten somit perfektes Wetter für jegliche Sommeraktivitäten.

Abschied der Hitze: Umschwung mit erfrischendem Regen

Das Wochenende beginnt feucht mit leichtem Regen am Sonntag, bevor sich dieser Trend am folgenden Montag leicht fortsetzt. Diese Zugabe an Niederschlag könnte eine willkommene Abkühlung nach einer Reihe intensiv warmer Tage darstellen. Die Temperaturen fallen als kleine Erfrischung auf 27°C und 23°C.

Ein bunter Mix: Das Wetter in Selva bleibt lebendig

Mit einer solchen Vielfalt in einer Woche könnte das Wetter in Selva schöner nicht sein. Ob strahlende Sonnentage oder gemäßigte Niederschläge - jede Wettervariante kommt zum Vorschein und bietet einmalige Momente unter der mediterranen Sonne Mallorcas.

