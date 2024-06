Wetter Ses Salines: Sonnig und angenehm in der ersten Juniwoche 2024 (3.6.2024)

Ein Ausblick auf das Wetter in Ses Salines vom 3. bis 10. Juni 2024

Der Sommer steht vor der Tür und beschert Ses SalinesSes Salines eine Woche voller angenehm warmen Wetterbedingungen. Mit einem Blick auf die kommenden Tage, können sich Einheimische und Touristen auf eine Reihe von Sonnentagen mit wolkenverziertem Himmel freuen. Hier erhalten Sie detaillierte Informationen zum Wetterverlauf in unserem paradiesischen Örtchen auf Mallorca.

Sonnenaufgang und Sonnenuntergang dominieren die Szenerie

Starten wir mit den Sonnenstunden: Die Sonne begrüßt uns in Ses Salines bereits um 4:22 Uhr und verabschiedet sich erst um 19:10 Uhr. Die Tage sind lang und laden zu vielfältigen Aktivitäten im Freien ein.

Lukrativer Temperaturtrend für Outdoor-Aktivitäten

Die Temperaturen schwanken angenehm zwischen 22°C und 25°C, was ideale Bedingungen für Ausflüge in die Natur oder entspannte Strandbesuche bietet. Besonders hervorzuheben ist der 5. Juni 2024 mit einem klaren Sternenhimmel am Abend und einer maximalen Tagestemperatur von 24°C.

Die Woche im Zeichen leichter Wolken

Abgesehen vom 5. Juni sind für den Rest der Woche vereinzelte Wolkenfelder bis hin zu teilweise bedecktem Himmel vorhergesagt. Dies mildert die Stärke der Sonneneinstrahlung angenehm ab und ermöglicht auch denen, die sich lieber im Schatten aufhalten, einen angenehmen Aufenthalt im Freien.

Winde bringen Frische

Leichte Brisen verstärken dabei das angenehme Wohlfühlklima. Die Windgeschwindigkeiten kommen selten über 9 km/h heraus, sodass windempfindliche Aktivitäten weitestgehend ungestört bleiben.

Feuchtigkeit und Luftdruck

Die relative Luftfeuchtigkeit pendelt sich um die 57% bis 69% ein und der Luftdruck deutet mit Werten zwischen 1009 hPa und 1019 hPa auf stabile Wetterverhältnisse hin.

Ein kurzer Blick auf Regentage

Ein leichter Regenschauer ist am 9. Juni vorausgesehen, doch dieser sollte die sommerlichen Aktivitäten keineswegs einschränken, sondern vielmehr für eine erfrischende Abkühlung bereitstehen.

Fazit: Perfektes Wetter für einen Besuch in Ses Salines

Zusammenfassend ermöglichen die gemeldeten Wetteraussichten eine perfekte Woche, um die Schönheiten von Ses Salines in ihrem sommerlichen Glanz zu genießen. Ob Sie nun spazieren gehen, sich am Strand sonnen oder andere Freizeitaktivitäten planen, das Wetter spielt mit Sicherheit mit.

+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von Daten von OpenWeather (TM) erstellt. Zeitpunkt der Datenübermittlung: 3.6.2024, 01:47:40. +++