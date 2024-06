Wetteraussichten für Consell: Sonne und vereinzelte Schauer vom 3. Juni bis 10. Juni 2024 (3.6.2024)

Das Wetter in Consell: Sommerliche Prognose mit einigen Regentropfen

Die kommende Woche in Consell, gelegen im Herzen von Mallorca, verspricht eine Mischung aus sommerlicher Wärme und gelegentlichen Schauern. Nehmen wir eine detailgenaue Prognose in Angriff, was die Sonneninsel in diesem Zeitraum wettertechnisch bereithält.

Beginn der Woche: Erste Hitzewellen treffen auf Consell

Am Montag, dem 3. Juni 2024, erleben wir in Consell ein strahlendes Wettergeschehen mit vereinzelten Wolken. Temperaturen um die 26 °C eignen sich perfekt, um das Freiluftangebot der Insel in voller Pracht zu genießen. Eine leichte Brise wird mit 4 km/h spürbar sein, was für eine ideale Abkühlung sorgt.

Mitte der Woche: Minimaler Regen und Höchsttemperaturen

Der Dienstag hält mit 27 °C und leichtem Regen kleinere Überraschungen parat, während der Mittwoch uns mit einem klaren Himmel und 29 °C beehrt. Ideal, um einen Ausflug ins nahegelegene Tramuntana-Gebirge zu wagen oder die sonnigen Plätze und Märkte Consells zu besuchen.

Das kommende Wochenende: Spitzenwerte und sanfter Niederschlag

Die Temperaturen klettern weiter: Donnerstag und Freitag rufen mit 33 °C und 34 °C wahre Höchstwerte auf den Plan, begleitet von einer leichten Bewölkung. Ein perfekter Anlass, die zahlreichen Strände Mallorcas zu erkunden und im Mittelmeer abzutauchen.

Doch das Wochenende selbst zeigt sich dabei wankelmütig. Der Samstag startet mit 33 °C noch hochsommerlich; allerdings verdichten sich die Wolken und münden am Sonntag schließlich in erfrischendem Regen bei milderen 27 °C. Der Montag schließt die Woche ab mit weiteren Regenschauern und 25 °C, wobei frischere Winde mit 8 km/h aufziehen.33 °CSonntag27 °CMontag25 °C8 km/h

Auf geht's, Sonnenanbeter und Regentänzer: Consell präsentiert eine abwechslungsreiche meteorologische Bandbreite - die ideale Gelegenheit, sämtliche Facetten der Insel in einer facettenreichen Woche zu erleben!

+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von Daten von OpenWeather (TM) erstellt. Zeitpunkt der Datenübermittlung: 3.6.2024, 01:28:40. +++