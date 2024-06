Wetteraussichten für Deià: Sonnige Tage und leichte Regenschauer vom 03.06.2024 bis 10.06.2024

Aktuelle Wettervorhersage für Deià

Die malerische Gemeinde Deià auf Mallorca bereitet sich auf eine Woche voller Sonnenschein und vereinzelter Regenschauer vor. Mit Temperaturen, die angenehme Sommerwärme versprechen, können sich Einheimische und Besucher gleichermaßen auf eine Zeit freuen, in der die Natur in ihrer ganzen Pracht erstrahlt.

Heiter bis wolkig: Das Wetter in Deià

Beginnend mit Montag, den 3. Juni 2024, erwartet die Bewohner und Gäste von Deià ein klarer Himmel mit einer Höchsttemperatur von 23 Grad Celsius. Der Tag verspricht, mit einer leichten Meeresbrise bei nur 4 km/h Wind und einer angenehmen Luftfeuchtigkeit von 53%, höchst angenehm zu werden.

Der darauf folgende Dienstag präsentiert sich schon etwas abwechslungsreicher. Mit leichtem Regen sollten die Besucher nicht vergessen, einen Regenschirm mitzunehmen, auch wenn die milden 25 Grad und leiser Wind mit 2 km/h weiterhin für eine behagliche Atmosphäre sorgen.

Der Mittwoch verwöhnt Deià sporadisch mit Sonnenschein bei sommerlichen 26 Grad. Dieser Tag ist wie geschaffen für Aktivitäten im Freien, denn der Himmel zeigt sich weitestgehend von seiner klarsten Seite.

Sonnige Aussichten mit gelegentlichen Wolkenspielen

Donnerstag und Freitag bleiben mit Temperaturen von 28 bis 30 Grad im sommerlichen Bereich, obwohl vereinzelte Wolken am Himmel zu sehen sein werden. Diese Tage sind ideal, um die Natur von Deià zu erkunden oder die Cafés und kleinen Geschäfte zu genießen.

Das Wochenende gestaltet sich dann etwas wechselhafter. Der Samstag zeigt sich mit einem bedeckten Himmel und gelegentlichen Böen.

Den Abschluss der Woche bildet ein Sonntag, der leicht verregnet startet, aber bei 25 Grad noch immer zum Verweilen unter freiem Himmel einlädt.

Der Ausblick auf die neue Woche

Montag, der 10. Juni, bietet sich dann zumindest wettertechnisch für einen ruhigen Start in die neue Woche an: Die Temperaturen liegen bei milden 24 Grad, und bei mäßigem Wind und bewölktem Himmel lässt es sich gut in den Tag starten.

Genießen Sie das vielfältige Wetter in Deià und nutzen Sie die sonnigen Tage sowie die kühleren Momente für Ihre persönlichen Vorhaben. Denn egal, ob unter Sonnenstrahlen oder Wolkendecken – Deià bleibt ein Ort voller Charme und Schönheit.

+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von Daten von OpenWeather (TM) erstellt. Zeitpunkt der Datenübermittlung: 3.6.2024, 01:29:42. +++