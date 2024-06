Wetteraussichten für Estellencs (03.06.24 bis 10.06.24): Sonne, Wolken und leichter Regen

Die Wetterprognose für Estellencs auf Mallorca

Die bevorstehenden Tage in EstellencsEstellencs versprechen eine angenehm warme und teils sonnenverwöhnte Woche, mit vereinzelt auftretenden Regenschauern. Hier ist eine detaillierte Wettervorhersage für den Zeitraum vom 3. Juni bis zum 10. Juni 2024.

Mit wenigen Wolken in die neue Woche

Am Montag, den 3. Juni, dürfen die Einheimischen und Besucher von Estellencs milde 21°C und lediglich ein paar vereinzelte Wolken am Himmel erwarten. Mit einem sanften Wind von 3 km/h und einer Luftfeuchtigkeit von 62%, präsentiert sich das Wetter sehr angenehm. Der Tag beginnt früh um 4:23 Uhr mit dem Sonnenaufgang und endet spät um 19:13 Uhr mit dem Sonnenuntergang.

Leichte Wolkendecke begleitet den Dienstag

Der darauffolgende Dienstag zeigt sich ein wenig bedeckter, doch mit angenehmen 22°C. Der Wind bleibt weiterhin zurückhaltend mit 2 km/h. Eine erhöhte Luftfeuchtigkeit von 63% sorgt für leichtes Schwülegefühl.

Herrliches Wetter zum Wochenmitte

Am Mittwoch erstrahlt Estellencs dank des klaren Himmels bei 23°C in vollem Sonnenschein. Der Wind frischt etwas auf, bleibt jedoch mit 3 km/h immer noch leicht. Mit der niedrigeren Luftfeuchtigkeit von 56% lässt es sich perfekt das Outdoor-Ambiente genießen.

Wolkige Aussichten mit steigenden Temperaturen

Die zwei nächsten Tage, Donnerstag und Freitag, halten das Niveau mit leichter Bewölkung, jedoch lassen die Thermometer höhere Werte von bis zu 24°C und 26°C springen. Besonders der Freitag sticht hervor mit einem kräftigeren Wind von 6 km/h, der für eine erfrischende Brise sorgt.

Wochenende mit leichtem Regen erwartet

Das bevorstehende Wochenende wird etwas nasser. Am Samstag begleiten uns Niederschläge bei weiterhin warmen 25°C, aber die erhöhte Luftfeuchtigkeit von 70% könnte das Wohlbefinden leicht eintrüben. Ebenso kündigt sich ein leichter Regen am Sonntag und am folgenden Montag an, jedoch mit mildernder Temperaturen um die 23°C.

Für Unternehmungen bietet sich vor allem die Wochenmitte an, während am Wochenende ein Regenschirm zum ständigen Begleiter werden könnte. Dennoch lässt der Frühsommer in Estellencs die Herzen der Mallorca-Liebhaber höherschlagen und verspricht viel Freude an den langen Tagen.

+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von Daten von OpenWeather (TM) erstellt. Zeitpunkt der Datenübermittlung: 3.6.2024, 01:31:31. +++