Wetteraussichten für Manacor: Eine Woche Sonne, Wolken und leichte Regenschauer (3.6.2024)

Die kommende Woche in Manacor: Sonnenschein und Wolken im harmonischen Wechsel

Manacor erwartet in den nächsten sieben Tagen eine abwechslungsreiche Wetterlage, geprägt von Sonnenschein, einigen Wolken und leichten Regenschauern. Die Temperaturen bewegen sich in einem komfortablen Bereich zwischen 23°C und angenehmen 31°C.

Wetterdaten und Tagesüberblick für den 3. Juni 2024

Mit teilweise bewölktem Himmel startet Manacor am Montag, den 3. Juni 2024, in die neue Woche. Die Temperaturen liegen bei gemäßigten 23°C, unterstützt von einer schwachen Brise mit 5 km/h. Mit einer Luftfeuchtigkeit von 49% und einem Luftdruck von 1019 hPa verspricht der Tag angenehmes Freizeitwetter.

Sonnige Aussichten und leichter Temperaturanstieg

Am 4. und 5. Juni lässt sich der Himmel überwiegend klar bis leicht bewölkt zeigen, was Sonnenanbetern zu Gute kommt. Die Temperaturen klettern auf angenehme 24°C und 25°C. Geringfügige Windgeschwindigkeiten werden die Tage begleiten, wodurch das Wetter ideal für Outdoor-Aktivitäten ist.

Hin zum Wochenende: Wärme und erste Regentropfen

Gegen Ende der Woche, genauer gesagt am 6. und 7. Juni, können die Manacorianer weiterhin mit Sonne hinter wolkenverhangenem Himmel und Temperaturen zwischen 26°C und 27°C rechnen. Doch das Wetter bleibt nicht ganz stabil – der 8. Juni begrüßt uns mit 31°C und einer sich verdichtenden Wolkendecke.

Leichte Regenschauer als Abschluss einer sonnigen Woche

Zum Wochenabschluss am 9. und 10. Juni überrascht uns das Wetter in Manacor mit leichten Regenschauern bei weiterhin angenehmen 26°C und 24°C. Perfekte Bedingungen also, um die Natur nach dem Regen in ihrem frischesten Grün zu erleben.

Die Urlaubsinsel Mallorca bietet somit wieder einmal alles, was das Herz begehrt – von Sonnenbaden bis hin zu erfrischenden Spaziergängen im Regen. Genießen Sie die Vielfalt, die Manacor in dieser Woche wettertechnisch zu bieten hat!

+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von Daten von OpenWeather (TM) erstellt. Zeitpunkt der Datenübermittlung: 3.6.2024, 01:36:15. +++