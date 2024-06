Wetteraussichten für Muro, Mallorca: Sonnige Tage und milde Abende (03.06.24 bis 10.06.24)

Sonnenschein und vereinzelte Regenschauer: Das Wetter in Muro

Die kommende Woche in Muro, Mallorca, verspricht überwiegend angenehmes Wetter mit klarer Sicht und milden Abendtemperaturen. Beginnend am 03.06.2024 erwartet die Bewohner und Besucher der Region ein Himmel so klar wie das kristalline Wasser der bezaubernden mallorquinischen Küsten.

Sonniger Start in die Woche

Der Montag begrüßt uns mit strahlendem Sonnenschein und einer angenehmen Temperatur von 20°C. Leichte Winde sorgen für eine sanfte Brise, während die Luftfeuchtigkeit ihr angenehmes Niveau von 56% hält, was für perfektes Freizeitwetter spricht.

Leichte Abkühlung mit leichtem Regen

Am Dienstag, den 04.06.2024, wird ein leichter Regenschauer erwartet, was der sommerlichen Hitze eine kleine Pause verschafft. Die Temperatur sänkt sich auf behagliche 18°C, während der Wind weiterhin sanfte 3 km/h beibehält.

Zurück zu Sonnenschein in Muro

Mittwoch und Donnerstag bieten uns waschechten mediterranen Flair mit klarem Himmel und Temperaturen von 22°C und 23°C. Mit einer relativen Luftfeuchtigkeit unter 65% bleiben die Tage angenehm, ideal für Strandbesuche oder gemütliche Spaziergänge durch die Gassen von Muro.

Strahlende Aussichten zum Wochenende

Das Wochenende leitet sich ein mit leichten Wolkenformationen am Freitag, die uns aber weiterhin warme 25°C bescheren. Samstag und Sonntag präsentieren sich etwas abwechslungsreicher: Während am Samstag trotz der dichten Bewölkung die Temperaturen auf sommerliche 28°C klettern, sind für Sonntag erneut leichte Regenfälle bei gleicher Temperatur vorhergesagt.

Ausklang mit leichtem Regen

Zum Abschluss der Wetterwoche erwartet uns ein sanfter Übergang in neue Muster mit leichtem Regen und einen leichten Temperaturrückgang auf 23°C am Montag, dem 10.06.2024. Die inseltypische Natur wird diesen sanften Regen für ihre Blütenpracht sicherlich willkommen heißen.

+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von Daten von OpenWeather (TM) erstellt. Zeitpunkt der Datenübermittlung: 3.6.2024, 01:39:11. +++