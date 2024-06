Wetteraussichten für Sant Joan, Mallorca: 7-Tage-Vorhersage mit leichtem Regen und Sonnenschein (3.6.2024)

Aktuelle Wettertrends und Vorhersage für Sant Joan

Die kommende Woche verspricht in Sant Joan auf Mallorca eine Mischung aus Sonne, einigen Wolken und leichtem Regen bei angenehmen sommerlichen Temperaturen. Die 7-Tage-Wettervorhersage vom 3. Juni 2025 bis zum 10. Juni 2025 bietet einen umfassenden Überblick über das zu erwartende Wettergeschehen in der malerischen Gemeinde.

Wetter in Sant Joan: Ein Blick auf die kommenden Tage

Montag, 3. Juni 2024: Der Start in die Woche begrüßt uns mit leichtem Regen bei einer Höchsttemperatur von 25°C. Die Luftfeuchtigkeit liegt bei 37%, während der Wind moderat mit 5 km/h weht. Mit einem Sonnenaufgang um 4:19 Uhr und Sonnenuntergang um 19:22 Uhr sind lange, angenehme Abende garantiert. Dienstag, 4. Juni 2024: Der leichter Regen setzt sich fort bei einer Temperatur von 24°C. Die Luftfeuchtigkeit steigt leicht auf 48%, bei einem gleichbleibenden Windtempo. Sonnenauf- und -untergang sind nahezu identisch zum Vortag und versprechen erneut ausgedehnte Tageslichtstunden. Mittwoch, 5. Juni 2024: Mit wenigen Wolken und einer Höchsttemperatur von 27°C zeigt sich Sant Joan von einer freundlicheren Seite. Der Wind hält sich weiterhin zurück, die Luftfeuchtigkeit beträgt angenehme 40%. Donnerstag, 6. Juni 2024: Die Temperaturen klettern weiter auf 29°C, trotz der Bedeckung durch überwiegend dichte Wolken. Der Wind bleibt sanft, und die Luftfeuchtigkeit sinkt auf 31%, was einen relativ trockenen Tag verspricht. Freitag, 7. Juni 2024: Das Thermometer hält sich bei 29°C, während leichter Regen erwartet wird. Dies könnte für eine angenehme Abkühlung sorgen, vor allem bei einer relativen Luftfeuchtigkeit von nur 29%. Samstag, 8. Juni 2024: Mit leichten Regenschauern und einer Höchsttemperatur von 30°C erreicht die Wärme ihren Höhepunkt der Woche, begleitet von der niedrigsten Luftfeuchtigkeit dieser Periode. Sonntag, 9. Juni 2024: Die Temperaturen sinken auf 25°C mit erneutem leichtem Regen, und die Luftfeuchtigkeit nimmt wieder zu auf 52%. Montag, 10. Juni 2024: Zum Abschluss der betrachteten Woche stellt sich leichter Regen ein bei 24°C, dem niedrigsten Wert der voraussagten Temperaturen, und die Luftfeuchtigkeit beläuft sich auf 45%. Die milden Windverhältnisse über die gesamte Woche garantieren in Sant Joan einen angenehmen Aufenthalt im Freien, mit ausreichend Gelegenheit, die Natur und die Kultur der Region zu genießen – ein perfekter Zeitpunkt, um die vielfältigen Sehenswürdigkeiten von Mallorca zu erkunden.

Fazit: Ideales Wetter für Urlaub und Erholung

Die Witterungsverhältnisse in Sant Joan sind für die ersten Junitage des Jahres 2024 ideal für alle Urlauber und Einheimische, die milde Temperaturen und eine Mischung aus Sonne und leichtem Regen genießen möchten. Die langen Tage mit frühem Sonnenaufgang und spätem Sonnenuntergang bieten viele Gelegenheiten, das idyllische Inselambiente in vollen Zügen zu erleben.

+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von Daten von OpenWeather (TM) erstellt. Zeitpunkt der Datenübermittlung: 3.6.2024, 01:42:55. +++