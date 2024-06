Wetteraussichten für Sóller: Sonnige Tage und milde Abende erwarten Mallorca (03.06.2024 bis 10.06.2024)

Genießen Sie traumhaftes Wetter in Sóller

Die malerische Stadt Sóller auf Mallorca präsentiert sich in den ersten Junitagen des Jahres 2024 von ihrer schönsten Seite. Die Wettervorhersage verspricht sonnige Tage, die von milden Abendstunden gekrönt werden. Wir haben für Sie die Wetterprognose für Sóller vom 03. Juni bis zum 10. Juni 2024 zusammengestellt und geben Ihnen eine Übersicht, was Sie in dieser Spanne erwarten kann.

Beginn der Woche mit strahlendem Sonnenschein Die Woche startet in Sóller mit einem klaren Himmel am Montag, dem 3. Juni. Tagestemperaturen von angenehmen 24°C sorgen für perfekte Bedingungen, um das malerische Ortsbild und die umliegenden Natur zu genießen. Ein sanfter Wind von nur 3 km/h wird das Wetterbild geprägt, und die Luftfeuchtigkeit liegt angenehm bei 48%. Ein Sonnenaufgang um 4:22 Uhr und ein Sonnenuntergang um 19:12 Uhr sorgen für lange und erfüllte Tagesstunden.

Leicht regnerischer Dienstag gefolgt von mehr Sonnenschein Am Dienstag, dem 4. Juni, erwarten die Besucher von Sóller leichter Regen, der jedoch den Charme des Ortes nicht schmälern sollte. Trotz des Regens wird es mit 26°C angenehm warm bleiben. Schwache Winde und geringe Druckveränderungen sorgen für eine freundliche Atmosphäre.

Hochsommerliche Verhältnisse zur Wochenmitte Mit der Mitte der Woche setzen sich die Temperaturen in der Aufwärtsbewegung fort. Erwarten Sie am Mittwoch, 5. Juni, eine klare Himmelssicht mit Spitzenwerten von 27°C, gefolgt von Donnerstag, wo das Thermometer sogar auf 30°C ansteigt, begleitet von vereinzelten Wolken am Himmel. Der Freitag bleibt ebenso heiß mit gebrochenen Wolken, was auf ideale Bedingungen für Ausflüge in die Natur rund um Sóller hinweist.

Wetterwechsel am Wochenende Am Wochenende stellt sich ein Wetterwechsel ein. Ab Samstag, 8. Juni, zeigt der Himmel über Sóller eine geschlossene Wolkendecke mit Temperaturen, die einen Höchstwert von 32°C erreichen. Es bleibt weiterhin trocken, bis leichte Regenschauer am Sonntag und Montag für eine Abkühlung auf 26°C und schließlich 23°C sorgen. Ideales Wetter, um Sóller und die Tramuntana auch in entspannter Manier zu erleben.

Fazit: Die nächste Woche in Sóller verspricht eine bunte Mischung aus Sonne, angenehmen Temperaturen und kurzen Regenphasen. Ideal, um die Freuden der Insel Mallorca zu erkunden. Planen Sie Ihre Aktivitäten mit unserem ausführlichen Wetterbericht und genießen Sie Ihren Aufenthalt auf Mallorca.

+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von Daten von OpenWeather (TM) erstellt. Zeitpunkt der Datenübermittlung: 3.6.2024, 01:48:38. +++