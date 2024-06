Wetterprognose für Llubí: Sonnige Tage und leichte Regenschauer im Juni 2024 (3.6.2024)

Die Sonne regiert in Llubí: Sommerliche Temperaturen mit leichtem Regen

Das malerische Dorf Llubí erlebt in der ersten Juniwoche des Jahres 2024 eine facettenreiche Mischung aus sommerlichen Temperaturen, heiterem Himmel und einer Prise Regen. Die Wettervorhersage für Llubí verspricht angenehme Tage für Einheimische und Besucher gleichermaßen, ideal für Erkundungstouren und Entspannung unter freiem Himmel.

Hochsommer im Anmarsch: Sonnige Aussichten mit vereinzelten Wolken

Am Montag, den 3. Juni 2024, erfreut Llubí seine Einwohner und Gäste mit einer angenehmen Temperatur von 27°C und vereinzelten Wolken am Himmel. Eine leichte, warme Brise weht mit 2 km/h, während die Luftfeuchtigkeit bei geringen 33% liegt – ideale Bedingungen für einen Cafébesuch im Freien oder einen gemächlichen Spaziergang durch die ländliche Idylle.

Der nächste Tag, Dienstag der 4. Juni, bleibt mit 28°C und wenigen Wolken am Firmament ebenfalls freundlich und warm. Der Wind verstärkt sich auf 3 km/h, doch die gemütliche Atmosphäre bleibt ungetrübt.

Spitzenwerte der Woche: Heiß, trocken und sonnenverwöhnt

Ab Mittwoch ziehen die Temperaturen weiter an und erreichen mit 31°C und einem klaren Himmel am 5. Juni 2024 einen ersten Höhepunkt. Nur sporadische Wolkenformationen unterbrechen das azurblaue Panorama und die Luftfeuchtigkeit sinkt auf angenehme 23%. Der Wind weht mit einer frischen Brise von 5 km/h.

Der Donnerstag, 6. Juni 2024, präsentiert sich mit 32°C und vereinzelt treibenden Wolken nicht weniger imposant. Der Wind nimmt etwas zu und verspricht einen Hauch Abkühlung in der heißen Mittagssonne.

Der Freitag bringt mit 34°C und aufgelockerter Bewölkung die höchsten Temperaturen der Woche in Llubí, bevor ein leichtes Wetterumschwung eintritt.

Leichter Regen als Abkühlung: Wochenende bringt Wandel

Das Wochenende in Llubí kündigt sich mit einer Abkühlung an. Am Samstag, den 8. Juni, ziehen dunklere Wolken auf und sorgen bei 35°C für vereinzelte, erfrischende Regenschauer. Der Wind präsentiert sich mit 6 km/h gleichbleibend sanft. Ein Lichtblick für die Natur und alle, die sich nach einer Abkühlung sehnen.

Auch der Sonntag, 9. Juni, zeigt sich mit 27°C und leichtem Regen von einer milderen Seite. Trotz Regen bleibt die Luft mit einer Feuchtigkeit von 45% angenehm trocken.

Den Abschluss bildet der Montag, 10. Juni 2024, an dem sich Llubí mit 24°C, leichtem Regen und einer frischen Brise verabschiedet. Es bietet ein perfektes Wetter, um die Insel weiter zu erkunden oder in einem der lokalen Lokale den Tag ausklingen zu lassen.

Ausblick auf die Wetterwoche in Llubí

Die Wettervorhersage für Llubí verspricht eine Woche voller Sonne und leichten Regentropfen – ein typisch mediterranes Wetterphänomen, welches den besonderen Charme Mallorcas ausmacht. Genießen Sie die warmen Junitage mit entspannten Aktivitäten und lassen Sie sich vom mallorquinischen Wetter nicht überraschen.

+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von Daten von OpenWeather (TM) erstellt. Zeitpunkt der Datenübermittlung: 3.6.2024, 01:35:11. +++